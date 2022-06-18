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  4. КРАСНИКОВ: «К Танковскому есть интерес со стороны зарубежных клубов»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 14:28 |
273
0

КРАСНИКОВ: «К Танковскому есть интерес со стороны зарубежных клубов»

«Металлист» открыт к продаже украинских футболистов

18 июня 2022, 14:28 |
273
0
КРАСНИКОВ: «К Танковскому есть интерес со стороны зарубежных клубов»
ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал об интересе со стороны других клубов к полузащитнику команды Вячеславу Танковскому. Кроме того, он подчеркнул, что положительно относится к трансферам украинских футболистов в зарубежные чемпионаты.

— Евгений Алексеевич, прокомментируете ситуацию о возможном трансфере Танковского…
— Да, действительно к Вячеславу есть интерес как со стороны зарубежных, так и украинских клубов.
 
— Есть вероятность, что футболист перейдет в другой клуб в это межсезонье?
— Конечно, есть. Если поступит предложение, которое устроит клуб и игрока.

— Как вы относитесь к тому, что украинский игрок может продолжить карьеру зарубежем?
— Нормально. Сейчас очень сложное время. Я не открою секрет, если скажу, что многие клубы имеют финансовые проблемы. И если продать игрока за хорошие деньги, от этого выиграют все. Клуб получит дополнительные финансы, заплатит налог в казну государства, а футболист перейдёт в более конкурентный чемпионат. И главное, что все это в интересах сборной.

Недавние матчи национальной команды показали, что лидерами являются игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах — Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук. Уровень и прогресс этих футболистов виден невооруженным взглядом.

Мне бы очень хотелось, чтобы чемпионат Украины соответствовал уровню лучших европейских лиг. И я уверен, что со временем мы этого добьемся, - сказал Красников.

В новом сезоне «Металлист» сыграет в украинской Премьер-лиге. В прошлом, который был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения, команда Александра Кучера заняла первое место в Первой лиге.

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Источник Sportarena
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