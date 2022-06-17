Источник: хавбек Металлиста интересен клубам УПЛ

По информации ТаТоТаке, летом состав «Металлиста» может покинуть полузащитник Вячеслав Танковский, на которого есть большой спрос в УПЛ.

26-летний игрок в минувшем сезоне Первой лиги провел 12 матчей. Ранее сообщалось, что главным претендентом на Танковского является «Днепр-1».

До «Металлиста» футболист выступал за «Шахтер», «Зарю» и «Мариуполь».