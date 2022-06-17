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Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 11:33 | Обновлено 17 июня 2022, 12:33
819
0

Источник: хавбек Металлиста интересен клубам УПЛ

Вячеслав Танковский может сменить команду

17 июня 2022, 11:33 | Обновлено 17 июня 2022, 12:33
819
0
Источник: хавбек Металлиста интересен клубам УПЛ
metalist.ua

По информации ТаТоТаке, летом состав «Металлиста» может покинуть полузащитник Вячеслав Танковский, на которого есть большой спрос в УПЛ.

26-летний игрок в минувшем сезоне Первой лиги провел 12 матчей. Ранее сообщалось, что главным претендентом на Танковского является «Днепр-1».

До «Металлиста» футболист выступал за «Шахтер», «Зарю» и «Мариуполь».

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Источник ТаТоТаке
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