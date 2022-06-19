Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Нынешним летом эти игроки бесплатно сменят клубы
С наступлением лета появилось много свободных агентов. Начнем с тех, кто еще никуда не перешел, но о ком уже известно официально (или почти официально). Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом. Защитник Андреас Кристенсен и хавбек Франк Кессье готовятся к переходу в «Барселону». Туда же может перейти защитник Алессио Романьоли, у которого также есть вариант с «Лацио». Голкипер Андре Онана собирается в «Интер», а нападающий Дивок Ориги – в «Милан».
Далее рассмотрим наиболее известных из пока еще свободных игроков.
Поль Погба
Погба все-таки покинул «Манчестер Юнайтед». Тем самым завершились мучения и для него, и для клуба. Француз является одним из самых востребованных свободных агентов. По слухам, в его подписании заинтересованы мадридский «Реал» и «ПСЖ». Но, согласно последним новостям, ближе всех к 29-летнему хавбеку находится «Ювентус». Да и в целом возвращение футболиста в туринский клуб сейчас видится наиболее вероятным вариантом для него.
Пауло Дибала
Еще один не менее известный свободный агент. Сразу после ухода из «Ювентуса» на Дибалу было много претендентов. Постепенно круг начал сужаться из-за высоких требований футболиста. По этой причине, например, от него отказался «Тоттенхэм». Сейчас главным претендентом на 28-летнего нападающего является «Интер». Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что стороны уже согласовали условия контракта. У аргентинца было много вариантов, но он, судя по всему, склоняется к переходу в стан принципиального соперника «Ювентуса». Не самый однозначный выбор.
Усман Дембеле
Дембеле – полезный, но очень проблемный игрок для «Барселоны». Француз уже полгода то уходит, то остается. Сейчас футболист максимально близок к тому, чтобы окончательно покинуть «сине-гранатовых». Интерес к Усману приписывали многим клубам, даже «Баварии», что является совсем уж сказочным вариантом. Учитывая репутацию игрока, маловероятно, что он когда-либо окажется в Мюнхене, даже при всех его талантах. Наиболее вероятный вариант для 25-летнего вингера – «ПСЖ». Парижане забирают все, что сверкает. Хотя, возможно, с приходом Луиша Кампуша их подход к работе на трансферном рынке изменится.
Кристиан Эриксен
После чемпионата Европы карьера Эриксена была практически завершена. Но датчанин справился с сердечными проблемами, насколько это возможно, и уже отыграл полгода в «Брентфорде». «Пчелы» очень хотят сохранить Кристиана и готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Футболист рассматривает этот вариант. Но, по данным СМИ, у 30-летнего хавбека также есть предложения от «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед». Эриксен ранее заявлял о желании поиграть в Лиге чемпионов, так что возвращение в лондонский клуб – вполне реальный вариант.
Джесси Лингард
Лингард, как и Погба, в последние годы больше мучился, чем играл. В итоге, воспитанник «Манчестер Юнайтед» покинул родной клуб, в системе которого провел 21 год. Одним из главных претендентов на 29-летнего хавбека считается «Вест Хэм», за который он выступал ранее на правах аренды. В число заинтересованных клубов также входят «Ньюкасл», «Ювентус», «Милан» и «Рома». У футболиста достаточно вариантов для продолжения карьеры. Главное – сделать правильный выбор, чтобы больше не терять времени.
Андреа Белотти
Капитан «Торино» долго решался на смену клубной прописки. В итоге, итальянец все же решил стать свободным агентом. При этом пока непонятно, где он продолжит карьеру. Ранее заполучить футболиста в свои ряды хотели топ-клубы Серии А. Сейчас список претендентов на 28-летнего нападающего скромнее: «Аталанта», «Фиорентина», «Монако» и даже «Монца». Но переход чемпиона Европы к новичку элитного дивизиона – это совсем что-то нереальное. Хотя и Белотти, стоит признать, уже не так результативен, как раньше.
Анхель Ди Мария
Ди Мария успешно выступал в «ПСЖ» с 2015 года. Стороны несколько раз продлевали контракт, но в этот раз парижане не предложили футболисту новое соглашение. Так он стал свободным агентом. В последнее время 34-летнего вингера связывают с «Ювентусом». Однако соглашение между сторонами пока не достигнуто. Да и «бьянконери» стали присматриваться к более молодым игрокам. Аргентинца также связывают и с «Барселоной». Понятно, что Ди Мария хочет оставаться на высоком уровне, чтобы поехать на чемпионат мира. Но вариантов для продолжения карьеры пока не так и много.
Луис Суарес
После ухода из «Атлетико» вокруг Суареса появляется много слухов. Сообщалось, что Луис хочет вернуться в «Барселону». Была также информация, что уругваец может перейти в «Астон Виллу», где он мог бы играть под руководством своего бывшего одноклубника – Стивена Джеррарда. Сейчас главным претендентом на 35-летнего нападающего считается уже «Ривер Плейт». Хотя сам футболист ранее заявлял о желании остаться в Европе. С одной стороны, будущее Суареса остается неопределенным. С другой, столь качественный футболист, даже будучи в солидном возрасте, без клуба не останется.
Иско
Иско давно уже не был ключевым игроком для мадридского «Реала», но и клуб менять он не спешил. Испанец дождался статуса свободного агента, чтобы спокойно рассмотреть доступные варианты. В числе заинтересованных клубов значатся «Бетис», «Рома» и «Милан». Ближе всех к подписанию 30-летнего хавбека находятся «вердибланкос», но окончательное решение о его будущем еще не принято. Сам Иско, наверняка, тоже все будет долго взвешивать. Нынешним летом испанцу нужно принять правильное решение для перезапуска карьеры.
Эдинсон Кавани
Кавани признал, что ему стоило покинуть «Манчестер Юнайтед» раньше из-за перехода Криштиану Роналду, но он не успел. Зимой тоже не получилось. Уругваец все же дождался статуса свободного агента и теперь размышляет о своем будущем. Вариантов у футболиста достаточно. По данным СМИ, в подписании 35-летнего нападающего заинтересованы «Бока Хуниорс», «Севилья», «Атлетико», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Есть даже вариант с мексиканской «Толукой». Возможно, Кавани будет подписывать последний контракт в карьере, поэтому к выбору нового клуба нужно подойти ответственно.
Гарет Бэйл
У Бэйла ситуация в «Реале» была практически такая же, как у Иско. При этом футболист принес много пользы «королевскому клубу». Теперь пришло время валлийцу отправиться в новое приключение. Есть вариант, что 32-летний вингер может оказаться в «Кардиффе», хотя поговаривают, что он хочет остаться в Ла Лиге. Сам Бэйл утверждает, что еще не принял решение относительно своего будущего. Кто бы что ни говорил, но Гарет остается качественным игроком. Валлиец заслужил право перейти в тот клуб, который выберет сам.
Сергей ЗАВАЛКО
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