Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов

С наступлением лета появилось много свободных агентов. Начнем с тех, кто еще никуда не перешел, но о ком уже известно официально (или почти официально). Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом. Защитник Андреас Кристенсен и хавбек Франк Кессье готовятся к переходу в «Барселону». Туда же может перейти защитник Алессио Романьоли, у которого также есть вариант с «Лацио». Голкипер Андре Онана собирается в «Интер», а нападающий Дивок Ориги – в «Милан».

Далее рассмотрим наиболее известных из пока еще свободных игроков.

Поль Погба

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Погба все-таки покинул «Манчестер Юнайтед». Тем самым завершились мучения и для него, и для клуба. Француз является одним из самых востребованных свободных агентов. По слухам, в его подписании заинтересованы мадридский «Реал» и «ПСЖ». Но, согласно последним новостям, ближе всех к 29-летнему хавбеку находится «Ювентус». Да и в целом возвращение футболиста в туринский клуб сейчас видится наиболее вероятным вариантом для него.

Пауло Дибала

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Еще один не менее известный свободный агент. Сразу после ухода из «Ювентуса» на Дибалу было много претендентов. Постепенно круг начал сужаться из-за высоких требований футболиста. По этой причине, например, от него отказался «Тоттенхэм». Сейчас главным претендентом на 28-летнего нападающего является «Интер». Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что стороны уже согласовали условия контракта. У аргентинца было много вариантов, но он, судя по всему, склоняется к переходу в стан принципиального соперника «Ювентуса». Не самый однозначный выбор.

Усман Дембеле

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Дембеле – полезный, но очень проблемный игрок для «Барселоны». Француз уже полгода то уходит, то остается. Сейчас футболист максимально близок к тому, чтобы окончательно покинуть «сине-гранатовых». Интерес к Усману приписывали многим клубам, даже «Баварии», что является совсем уж сказочным вариантом. Учитывая репутацию игрока, маловероятно, что он когда-либо окажется в Мюнхене, даже при всех его талантах. Наиболее вероятный вариант для 25-летнего вингера – «ПСЖ». Парижане забирают все, что сверкает. Хотя, возможно, с приходом Луиша Кампуша их подход к работе на трансферном рынке изменится.

Кристиан Эриксен

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После чемпионата Европы карьера Эриксена была практически завершена. Но датчанин справился с сердечными проблемами, насколько это возможно, и уже отыграл полгода в «Брентфорде». «Пчелы» очень хотят сохранить Кристиана и готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Футболист рассматривает этот вариант. Но, по данным СМИ, у 30-летнего хавбека также есть предложения от «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед». Эриксен ранее заявлял о желании поиграть в Лиге чемпионов, так что возвращение в лондонский клуб – вполне реальный вариант.

Джесси Лингард

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Лингард, как и Погба, в последние годы больше мучился, чем играл. В итоге, воспитанник «Манчестер Юнайтед» покинул родной клуб, в системе которого провел 21 год. Одним из главных претендентов на 29-летнего хавбека считается «Вест Хэм», за который он выступал ранее на правах аренды. В число заинтересованных клубов также входят «Ньюкасл», «Ювентус», «Милан» и «Рома». У футболиста достаточно вариантов для продолжения карьеры. Главное – сделать правильный выбор, чтобы больше не терять времени.

Андреа Белотти

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Капитан «Торино» долго решался на смену клубной прописки. В итоге, итальянец все же решил стать свободным агентом. При этом пока непонятно, где он продолжит карьеру. Ранее заполучить футболиста в свои ряды хотели топ-клубы Серии А. Сейчас список претендентов на 28-летнего нападающего скромнее: «Аталанта», «Фиорентина», «Монако» и даже «Монца». Но переход чемпиона Европы к новичку элитного дивизиона – это совсем что-то нереальное. Хотя и Белотти, стоит признать, уже не так результативен, как раньше.

Анхель Ди Мария

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Ди Мария успешно выступал в «ПСЖ» с 2015 года. Стороны несколько раз продлевали контракт, но в этот раз парижане не предложили футболисту новое соглашение. Так он стал свободным агентом. В последнее время 34-летнего вингера связывают с «Ювентусом». Однако соглашение между сторонами пока не достигнуто. Да и «бьянконери» стали присматриваться к более молодым игрокам. Аргентинца также связывают и с «Барселоной». Понятно, что Ди Мария хочет оставаться на высоком уровне, чтобы поехать на чемпионат мира. Но вариантов для продолжения карьеры пока не так и много.

Луис Суарес

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После ухода из «Атлетико» вокруг Суареса появляется много слухов. Сообщалось, что Луис хочет вернуться в «Барселону». Была также информация, что уругваец может перейти в «Астон Виллу», где он мог бы играть под руководством своего бывшего одноклубника – Стивена Джеррарда. Сейчас главным претендентом на 35-летнего нападающего считается уже «Ривер Плейт». Хотя сам футболист ранее заявлял о желании остаться в Европе. С одной стороны, будущее Суареса остается неопределенным. С другой, столь качественный футболист, даже будучи в солидном возрасте, без клуба не останется.

Иско

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Иско давно уже не был ключевым игроком для мадридского «Реала», но и клуб менять он не спешил. Испанец дождался статуса свободного агента, чтобы спокойно рассмотреть доступные варианты. В числе заинтересованных клубов значатся «Бетис», «Рома» и «Милан». Ближе всех к подписанию 30-летнего хавбека находятся «вердибланкос», но окончательное решение о его будущем еще не принято. Сам Иско, наверняка, тоже все будет долго взвешивать. Нынешним летом испанцу нужно принять правильное решение для перезапуска карьеры.

Эдинсон Кавани

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Кавани признал, что ему стоило покинуть «Манчестер Юнайтед» раньше из-за перехода Криштиану Роналду, но он не успел. Зимой тоже не получилось. Уругваец все же дождался статуса свободного агента и теперь размышляет о своем будущем. Вариантов у футболиста достаточно. По данным СМИ, в подписании 35-летнего нападающего заинтересованы «Бока Хуниорс», «Севилья», «Атлетико», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Есть даже вариант с мексиканской «Толукой». Возможно, Кавани будет подписывать последний контракт в карьере, поэтому к выбору нового клуба нужно подойти ответственно.

Гарет Бэйл

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У Бэйла ситуация в «Реале» была практически такая же, как у Иско. При этом футболист принес много пользы «королевскому клубу». Теперь пришло время валлийцу отправиться в новое приключение. Есть вариант, что 32-летний вингер может оказаться в «Кардиффе», хотя поговаривают, что он хочет остаться в Ла Лиге. Сам Бэйл утверждает, что еще не принял решение относительно своего будущего. Кто бы что ни говорил, но Гарет остается качественным игроком. Валлиец заслужил право перейти в тот клуб, который выберет сам.

Сергей ЗАВАЛКО