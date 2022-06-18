Стоит ли Лунину оставаться в Реале

Прошлый сезон украинский вратарь Андрей Лунин не может занести себе в актив. Он был лучше предыдущего, потому что Лунин вернулся в национальную команду и сыграл три матча за «Реал» (в прошлом сезоне была только одна кубковая игра за клуб), но существенно не изменил перспектив украинского вратаря. Новый наставник «Реала» Карло Анчелотти так же, как и предыдущий тренер Зинедин Зидан, видит в украинце только запасного голкипера, дублера Тибо Куртуа.

Андрей не провел ни одного матча в Лиге чемпионов в победном розыгрыше для Мадрида. Карло Анчелотти не ставил его даже на «Шериф». И в конце концов украинец так и не получил статус победителя ЛЧ. В чемпионате же он играл уже после завоевания досрочного титула «сливочными», а в Кубке провел один матч.

Будущее Андрея остается туманным. В один период СМИ сообщают о желании Лунина сменить команду и уйти в аренду ради игровой практики, а в другой - появляется информация, что украинский вратарь может сменить команду летом.

Почему Лунин должен остаться в Мадриде

Статус игрока первой команды Мадрида достаточно почетен. Это уже признание уровня мастерства. В «Реале» собраны лучшие игроки мира. Даже если ты не основной игрок, но имеешь возможность работать под руководством Зидана, Анчелотти, тренироваться вместе с Модричем, Кроосом, Каземиро, Бензема и иметь в партнерах Куртуа. Даже запасной игрок имеет статус и возможность улучшать свое мастерство.

Лунин уже обжился в Испании. Адаптировался к быту, выучил язык. Срываться в другую страну или менять город проживания уже как-то не очень комфортно. Тем более, что у тебя совсем маленький ребенок.

В финансовом плане Лунину тоже жаловаться не на что. СМИ назывались цифры заработка украинца в Испании – от 1.5 млн. евро до 3.2 млн. за сезон. Скорее всего, здесь использован принцип роста. Вратарь перебрался в Испанию в юном возрасте. В таких случаях подписываются долгосрочные контракты с увеличением зарплаты каждый год. В сегодняшних реалиях Лунину и его представителям будет сложно найти клуб с такими заработками. Никаких футбольных предпосылок нет, чтобы получать зарплату на том же уровне в потенциально новой команде. Смена клуба для Лунина автоматически означает уменьшение доходов. В 23 года идти на такой шаг – как-то не очень. Напротив, в этом возрасте зарплата у футболиста должна расти.

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Вопрос нового клуба тоже никуда не делся. Легко трудоустроиться Лунин не сможет. Украинский вратарь не может похвастаться игровой практикой. Статус таланта и чемпиона мира среди молодежи уже в прошлом. Платить за украинца большие деньги нет смысла. Никто не знает, как он себя проявит в течение сезона, потому что такого опыта у него за границей не было. Сильные клубы и безоговорочное доверие в потенциально новой команде я бы отвергал сразу. Вопрос аренды – тоже довольно сложный. Никто не желает развивать чужих игроков. Маленькие клубы тоже хотят зарабатывать на трансферах, а не готовить для кого-то футболистов. Уже был подобный опыт в «Леганесе» и «Вальядолиде».

Поэтому Андрей может рассчитывать на конкуренцию за место в составе потенциально нового клуба или на переход в команды более низкого уровня. Покидать Мадрид, чтобы сидеть в другом клубе на скамье – совсем неправильно.

Есть пример Альфонса Ареоля, который тоже был недоволен малым игровым временем в статусе второго вратаря «Реала». Но после ухода из Мадрида он не удивил. Такое решение не пошло на пользу карьере чемпиона мира. В АПЛ его «Фулхэм» вылетел, в составе «Вест Хэма» француз провел один матч в АПЛ и играл в ЛЕ.

В плане трансферов ассистентами являются агенты. С Луниным работает его отец Алексей. Поэтому лобби у Андрея особо нет. Нужно самим общаться с «Реалом», чтобы он смягчил свою позицию, или искать возможности за границей. Без сотрудничества с агентским лобби очень непросто совершать переходы для не играющего футболиста.

Не забываем, что какой-никакой, а прогресс у Лунина есть. В позапрошлом сезоне он сыграл только один матч за «Реал». В прошлом сезоне - уже три поединка. Кроме Кубка Испании, добавились еще две игры в чемпионате после завоевания чемпионства. Можно надеяться, что таких матчей будет дальше. Тибо Куртуа пока обходили стороной коронавирус, травмы, дисквалификации, спады формы, но рано или поздно у него будут возникать проблемы. Бельгиец человек, а не робот. В следующем сезоне его ждет чемпионат мира, где Бельгия выглядит одним из фаворитов. Анчелотти будет давать больше отдыхать одному из лучших вратарей ХХ века.

Медиа в течение зимы и весны активно сватали Лунина в новые команды. Там, где искали вратаря, то сразу следовала фамилия бывшего голкипера «Зари» и «Днепра». Если на уровне «Аякса» и «Боруссии» Дортмунд, «Вильярреала» об этом еще можно было верить, то информация о «Тоттенхеме» и «Лестере» выглядит абсурдной. Уго Льорис и Каспер Шмайхель – одни из лучших вратарей АПЛ. Все понимают, что для переезда в Англию требуется подходящий агент. Это все очень похоже на медийную кампанию представителей Лунина по возможности давить на «Реал», чтобы Андрей больше имел игровой практики, потому что в противном случае сменит клуб.

Если уже Лунин задался целью стать основным вратарем «Реала», то должен гнуть линию до конца. «Реал» такая ​​повестка дня устраивает. Не исключено, что Мадрид предложит Андрею новое соглашение. «Сливочные» готовы хорошо платить, если вратарь готов сидеть на скамье запасных. А там, может, какой-нибудь шанс подвернется.

Почему Лунин должен покинуть «Реал»

4-5 лет назад Андрей был одним из топ-талантов на позиции вратаря в мире. Сейчас украинцу уже 23 года, но четыре последних сезона из них он играл очень мало. За четыре года в Испании украинец провел только 29 поединков (4 за Реал, 5 за Леганес и 20 за Овьедо). Такое же количество матчей статистические порталы дают Лунину в последнем сезоне за «Зарю». Всё очень просто: нет игровой практики, нет развития. Можно тренироваться сколько угодно, быть профессионалом, но если ты не играешь, то не растешь. Украинца уже перестали считать потенциально одним из сильнейших талантов мира среди вратарей. Свой потенциал и авансы Лунин не оправдывает.

«Реал» не видит у Лунина большой перспективы. Клуб не живет с воспитания игроков. У Мадрида есть возможность покупать футболистов за большие деньги. После удачного выступления на чемпионате мира в Бразилии купили Кейлора Наваса. После чемпионата мира-2018 перешел Тибо Куртуа. Если у бельгийца возникнут проблемы, он захочет сменить клуб, то Флорентино Перес полезет в карман, чтобы подписать очередного топового голкипера. «Реал» не готов ждать, пока кто-нибудь наберет игровой тонус и будет готов играть на таком уровне. Это не «Овьедо» или «Заря». Лунин не смог заиграть на уровне аутсайдеров Ла Лиги «Вальядолида» и «Леганеса», а здесь команда с самыми высокими целями в футболе.

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Для Мадрида Лунин – это возможность не тратить лишние деньги на резервного вратаря, который был дублером для Куртуа. Мадрид реконструирует стадион, имеет большие кредитные обязательства. Зачем тратить лишние деньги, если есть игрок из собственной системы для роли запасного игрока? Условному Оспине нужно хорошо платить за отсутствие игровой практики, давать хорошие подъемные за подписание контракта. Хотя у него будет роль только дублера.

В Реале особо никто не переживает, что Лунин не играет. «Сливочные» это компенсируют хорошим контрактом, который ни один другой клуб в мире не платил. Доходила информация, что зимой отдельные клубы хотели арендовать Лунина, но услышали отказ от Переса. Анчелотти не готов оставаться без дублера Куртуа.

Похоже на то, что Лунин не оправдает авансов, возложенных на него 4 года назад. Он потерял время для развития. Если бы не летал в небесах с желанием сразу после «Зари» закрепиться в «Реале» или играть в Ла Лиге, а сразу занимался поиском игровой практики, то сейчас реально мог бы быть топовым голкипером. Другими словами, если бы Лунин после переезда пошел играть в Сегунду, затем в следующем сезоне - в Ла Лигу на правах аренды, то уже сейчас имел бы серьезный уровень и мог бы теоретически стать конкурентом (а не дублером) для Куртуа или перейти в хороший клуб. После переезда в Испанию Лунин прошел всю подготовку к сезону с «Реалом», а уже на финише трансферного окна (когда клубы на 99% были сформированы) начал искать в пожарном варианте команду на сезон. Через год вместо полноценного сезона в Сегунде Лунин решил, что достоин играть сразу в Ла Лиге и полгода протирал штаны на скамье «Вальядолида». Первые полтора года были потрачены на неудачные аренды.

Тревожным звонком для украинца является подписание «Реалом» «нового Касильяса», вратаря «Мальорки» и юношеских сборных Испании 17-летнего Феррана Кетгласа. Его считают одним из главних талантов Европы на позиции вратаря. В перспективе его видят преемником Куртуа. Есть Лунину, о чем думать.

Сейчас приходит решающее время для Андрея, когда он сам может уйти в статусе победителя чемпионата Испании, команды, выигравшей ЛЧ. Следующим летом украинец может оказаться в ситуации почти полного игрового простоя. С таким резюме найти новую хорошую команду будет непросто. Летом Лунин и его отец должны принимать решения, от которых будет зависеть дальнейшая карьера и перспектива карьеры. В 24-25 лет только начинать свои полноценные выступления в ведущих чемпионатах – это уже поздно.

Сергей ТИЩЕНКО