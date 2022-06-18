Александр ДЕНИСОВ: «Лучи говорит, что в матче с Уэльсом был пенальти»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал скандальный момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Уэльса (0:1) в финале отбора на ЧМ-2022.

«Я даже об этом пост писал и в Facebook, и в Instagram. Я считаю, что рефери в первом тайме не поставил чистый пенальти. Я даже разговаривал с Лучано Лучи: он говорит, что это пенальти. Со всеми арбитрами, с кем не разговаривал, все говорят, что это пенальти. Если бы это было в середине поля - это был бы свисток. Сто процентов», - сказал Денисов.