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  4. Александр ДЕНИСОВ: «Лучи говорит, что в матче с Уэльсом был пенальти»
Чемпионат мира
18 июня 2022, 11:56 | Обновлено 18 июня 2022, 12:12
576
3

Александр ДЕНИСОВ: «Лучи говорит, что в матче с Уэльсом был пенальти»

Известный журналист рассказал, почему у сборной Украины отобрали путевку в Катар

18 июня 2022, 11:56 | Обновлено 18 июня 2022, 12:12
576
3
Александр ДЕНИСОВ: «Лучи говорит, что в матче с Уэльсом был пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал скандальный момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Уэльса (0:1) в финале отбора на ЧМ-2022.

«Я даже об этом пост писал и в Facebook, и в Instagram. Я считаю, что рефери в первом тайме не поставил чистый пенальти. Я даже разговаривал с Лучано Лучи: он говорит, что это пенальти. Со всеми арбитрами, с кем не разговаривал, все говорят, что это пенальти. Если бы это было в середине поля - это был бы свисток. Сто процентов», - сказал Денисов.

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Александр Денисов Лучано Лучи сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 3
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Борис Велев
Ну....если  Лучи сказал,а Денисов    оприлюднил, пенальти   с  Уэльсом   таки  был.  Но учитывая  авторитет Лучи  И Денисова, его  просто   проигнорировали 
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+3
Metalist1925
В 86-м не все это увидели сразу, только после повтора. А про гол в финале ЧМ 66 вообще молчу. Даже сейчас на 100% никто сказать не может, был он, или нет. На Ярмоле пеналь 1000000%. Но мы это смогли сказать только после повтора. А так как был ВАР, то судьи судаки редкие!!!!
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0
GloryUkraine
Пенальті був, але це вже нічого не міняє. Треба забути, та рухатися далі.
Марадона рукою забив англійцям на ЧС, всі це бачили але все-одно нічого не змінилося. Навіть Марадону рахують героєм за той гол.
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0
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