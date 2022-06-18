Георгий БУЩАН: «Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан поделился, будет ли переходить в другой клуб.

«Что я думаю о том, чтобы куда-нибудь перейти? Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения. Предложений нет, поэтому мои мысли с киевским Динамо и Украиной. Сейчас мне не о чем думать», - сказал Бущан.