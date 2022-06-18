Украина. Премьер лига18 июня 2022, 11:00 | Обновлено 18 июня 2022, 11:13
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Георгий БУЩАН: «Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения»
Голкипер «Динамо» рассказал, будет ли переходить в другой клуб
18 июня 2022, 11:00 | Обновлено 18 июня 2022, 11:13
238
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Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан поделился, будет ли переходить в другой клуб.
«Что я думаю о том, чтобы куда-нибудь перейти? Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения. Предложений нет, поэтому мои мысли с киевским Динамо и Украиной. Сейчас мне не о чем думать», - сказал Бущан.
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