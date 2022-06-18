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  4. Георгий БУЩАН: «Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 11:00 | Обновлено 18 июня 2022, 11:13
238
0

Георгий БУЩАН: «Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения»

Голкипер «Динамо» рассказал, будет ли переходить в другой клуб

18 июня 2022, 11:00 | Обновлено 18 июня 2022, 11:13
238
0
Георгий БУЩАН: «Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан поделился, будет ли переходить в другой клуб.

«Что я думаю о том, чтобы куда-нибудь перейти? Чтобы перейти, надо, чтобы были какие-нибудь предложения. Предложений нет, поэтому мои мысли с киевским Динамо и Украиной. Сейчас мне не о чем думать», - сказал Бущан.

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Источник Футбол 1/2/3
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