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  4. Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 09:36 | Обновлено 18 июня 2022, 09:39
753
0

Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»

Известный вратарь рассказал о своей новой супруге

18 июня 2022, 09:36 | Обновлено 18 июня 2022, 09:39
753
0
Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Instagram

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о своей жене и недавнем бракосочетании.

«Она не публичный человек, поэтому ей это не нужно. Это уже не модно, как говорят. Так что ее и не будет слышно. Ей лучше, когда я играю и все», - сказал Бущан.

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Источник Футбол 1/2/3
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