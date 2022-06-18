Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о своей жене и недавнем бракосочетании.

«Она не публичный человек, поэтому ей это не нужно. Это уже не модно, как говорят. Так что ее и не будет слышно. Ей лучше, когда я играю и все», - сказал Бущан.