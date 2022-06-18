Украина. Премьер лига18 июня 2022, 09:36 | Обновлено 18 июня 2022, 09:39
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Георгий БУЩАН: «Моя жена? Быть публичным человеком уже не модно»
Известный вратарь рассказал о своей новой супруге
18 июня 2022, 09:36 | Обновлено 18 июня 2022, 09:39
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Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о своей жене и недавнем бракосочетании.
«Она не публичный человек, поэтому ей это не нужно. Это уже не модно, как говорят. Так что ее и не будет слышно. Ей лучше, когда я играю и все», - сказал Бущан.
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