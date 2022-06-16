Украина. Премьер лига16 июня 2022, 13:57 |
664
1
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Георгий Бущан официально узаконил отношения со своей возлюбленной
16 июня 2022, 13:57 |
664
1
Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан женился во второй раз. Это случилось после завершения сезона.
Избранницей спортсмена стала девушка по имени Виктория. Пара встречалась несколько лет, у них есть общий сын.
Отметим, что в первый раз Бущан женился в 19 лет на балерине Кристине Шишпор. От первого брака у Бущана есть дочь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2022, 11:55 4
Игорь Денисов – о бывшем одноклубнике
Футбол | 16 июня 2022, 01:15 3
Главным претендентом в наставники парижского клуба является Кристоф Галтье
Футбол | 16.06.2022, 08:19
Футбол | 16.06.2022, 12:13
Футбол | 15.06.2022, 22:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Вітаю, але блін, Жора, нагодуй її, а то ж дрищ у весільній сукні
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2022, 22:40 1
14.06.2022, 18:57 4
14.06.2022, 23:00
15.06.2022, 08:33
14.06.2022, 23:59 3
15.06.2022, 15:59
15.06.2022, 13:18 20
15.06.2022, 05:20 4