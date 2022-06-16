ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз

Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан женился во второй раз. Это случилось после завершения сезона.

Избранницей спортсмена стала девушка по имени Виктория. Пара встречалась несколько лет, у них есть общий сын.

Отметим, что в первый раз Бущан женился в 19 лет на балерине Кристине Шишпор. От первого брака у Бущана есть дочь.