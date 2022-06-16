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  4. ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Украина. Премьер лига
16 июня 2022, 13:57 |
664
1

ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз

Георгий Бущан официально узаконил отношения со своей возлюбленной

16 июня 2022, 13:57 |
664
1
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Инстаграм Григория Бущана

Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан женился во второй раз. Это случилось после завершения сезона.

Избранницей спортсмена стала девушка по имени Виктория. Пара встречалась несколько лет, у них есть общий сын.

Отметим, что в первый раз Бущан женился в 19 лет на балерине Кристине Шишпор. От первого брака у Бущана есть дочь.

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marko2020
Вітаю, але блін, Жора, нагодуй її, а то ж дрищ у весільній сукні
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