Штутгарт и Янг Бойз общаются с Шахтером по трансферу бразильского фулбека

23-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано в летнее трансферное окно, очевидно, будет продан «горняками» в другой клуб.

Сезон-2021/22 Сиприано на правах аренды провел в «Сьоне», и швейцарский клуб хотел бы сохранить бразильца в составе и в дальнейшем. Для этого «Сьону» нужно активировать опцию на выкуп Маркиньоса размером в 1,5 миллиона евро.

Сообщается, что «Сьон» ведет переговоры с «Шахтером» о покупке Сиприано, но сейчас стороны далеки от соглашения. Все потому, что швейцарцы, вопреки прежней договоренности, хотят разбить выплату суммы отступных за Сиприано не на два, а на четыре года, что не устраивает «горняков».

Если «Сьон» не сможет решить свои финансовые проблемы и выкупить Сиприано, ситуацией будут готовы воспользоваться «Штутгарт» и «Янг Бойз», которые уже начали общаться с «Шахтером» на предмет выкупа бразильского фулбека.

В сезоне-2021/22 Маркиньос Сиприано провел 32 матча за «Сьон» в швейцарской Суперлиге, отличившись 2 голевыми передачами.