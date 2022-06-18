Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт и Янг Бойз общаются с Шахтером по трансферу бразильского фулбека
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 09:06 |
652
0

Штутгарт и Янг Бойз общаются с Шахтером по трансферу бразильского фулбека

Также виды на Маркиньоса Сиприано имеет «Сьон»

18 июня 2022, 09:06 |
652
0
Штутгарт и Янг Бойз общаются с Шахтером по трансферу бразильского фулбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос Сиприано

23-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано в летнее трансферное окно, очевидно, будет продан «горняками» в другой клуб.

Сезон-2021/22 Сиприано на правах аренды провел в «Сьоне», и швейцарский клуб хотел бы сохранить бразильца в составе и в дальнейшем. Для этого «Сьону» нужно активировать опцию на выкуп Маркиньоса размером в 1,5 миллиона евро.

Сообщается, что «Сьон» ведет переговоры с «Шахтером» о покупке Сиприано, но сейчас стороны далеки от соглашения. Все потому, что швейцарцы, вопреки прежней договоренности, хотят разбить выплату суммы отступных за Сиприано не на два, а на четыре года, что не устраивает «горняков».

Если «Сьон» не сможет решить свои финансовые проблемы и выкупить Сиприано, ситуацией будут готовы воспользоваться «Штутгарт» и «Янг Бойз», которые уже начали общаться с «Шахтером» на предмет выкупа бразильского фулбека.

В сезоне-2021/22 Маркиньос Сиприано провел 32 матча за «Сьон» в швейцарской Суперлиге, отличившись 2 голевыми передачами.

По теме:
Динамо на заметку. Фенербахче хочет усилиться форвардом Шахтера
Фенербахче перед Динамо решил усилиться скандальным российским форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта выкупила Демирала у Ювентуса
Маркиньос Сиприано Шахтер Донецк Сьон Штутгарт Янг Бойз трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
Футбол | 18 июня 2022, 08:17 0
Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»

«Динамо» сразится с «Фенербахче»

Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Футбол | 18 июня 2022, 04:00 0
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо

Испанец Фран Соль может продолжить карьеру в клубе Сегунды «Малага»

Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Футбол | 18.06.2022, 07:50
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
Футбол | 17.06.2022, 14:56
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
Баскетбол | 17.06.2022, 08:51
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
Карри повторил достижение Джордана и Леброна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
16.06.2022, 18:05 4
Теннис
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
Аллегри одобрил переговоры Ювентуса с Шахтером по Мудрику
16.06.2022, 10:23 2
Футбол
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
17.06.2022, 10:40 4
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
17.06.2022, 01:55 2
Футбол
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
16.06.2022, 20:31 6
Война
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
17.06.2022, 05:59
Футбол
Малиновский может перейти в Ювентус
Малиновский может перейти в Ювентус
16.06.2022, 23:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем