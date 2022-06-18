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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта выкупила Демирала у Ювентуса
Италия
18 июня 2022, 08:59 | Обновлено 18 июня 2022, 09:13
474
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта выкупила Демирала у Ювентуса

Турецкий защитник подписал полноценный контракт с бергамасками

18 июня 2022, 08:59 | Обновлено 18 июня 2022, 09:13
474
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта выкупила Демирала у Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

«Аталанта» на своем официальном сайте сообщила о выкупе у «Ювентуса» защитника Мериха Демирала.

Сумма трансфера не разглашается, но, по данным СМИ, она составляет 20 млн евро. О сроках контракта информации также нет.

24-летний Демирал играет в Серии А с 2019 года, когда перешел в «Сассуоло» из «Аланьяспора». В том же году состоялся его трансфер в «Ювентус».

В сезоне-2021/22 турецкий футболист выступал за «Аталанту» на правах аренды. Он провел 42 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в «Ювентус».

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Аталанта Ювентус Мерих Демирал трансферы трансферы Серии A
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Источник ФК Аталанта Бергамо
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