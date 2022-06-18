ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта выкупила Демирала у Ювентуса

«Аталанта» на своем официальном сайте сообщила о выкупе у «Ювентуса» защитника Мериха Демирала.

Сумма трансфера не разглашается, но, по данным СМИ, она составляет 20 млн евро. О сроках контракта информации также нет.

24-летний Демирал играет в Серии А с 2019 года, когда перешел в «Сассуоло» из «Аланьяспора». В том же году состоялся его трансфер в «Ювентус».

В сезоне-2021/22 турецкий футболист выступал за «Аталанту» на правах аренды. Он провел 42 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в «Ювентус».