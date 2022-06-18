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  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
Италия
18 июня 2022, 07:10 | Обновлено 18 июня 2022, 07:14
267
2

МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»

На благотворительной акции Руслан собрал более 42 тысяч евро для Украины

18 июня 2022, 07:10 | Обновлено 18 июня 2022, 07:14
267
2
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
Instagram. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский во время благотворительной акции высказался о своем партнере по команде – россиянине Алексее Миранчуке:

«Миранчук – отличный парень, мы обнимаемся, ладим. Он против войны, но я не могу делать заявления от его имени. Если россиянин заговорит о войне, то ему грозит тюрьма в его стране».

Малиновский вместе со своей супругой Роксаной собрали более 42 тысяч евро для Украины во время своего благотворительного мероприятия.

29-летний Малиновский в 30 матчах забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в минувшем сезоне Серии А.

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Аталанта Руслан Малиновский Алексей Миранчук благотворительность российско-украинская война
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Serhii P.
Москаль можу бути "хорошим" лише в одному випадку. А так - пішов накуй, Міранчук.
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viktor vedmed
в такому випадку нехай ''чудовий хлопець'' напише вiдкритого листа,або публично виcловиться з осудженням дiй своэi злочинноi iмперii,та показово переведе кошти ЗСУ!
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