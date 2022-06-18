МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
На благотворительной акции Руслан собрал более 42 тысяч евро для Украины
Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский во время благотворительной акции высказался о своем партнере по команде – россиянине Алексее Миранчуке:
«Миранчук – отличный парень, мы обнимаемся, ладим. Он против войны, но я не могу делать заявления от его имени. Если россиянин заговорит о войне, то ему грозит тюрьма в его стране».
Малиновский вместе со своей супругой Роксаной собрали более 42 тысяч евро для Украины во время своего благотворительного мероприятия.
29-летний Малиновский в 30 матчах забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в минувшем сезоне Серии А.
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