ФОТО. Малиновский провел благотворительную акцию и собрал 42 тысячи евро
Во время акции в Бергамо Руслан рассказал о том, как война влияет на футбол
Хавбек итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский провел благотворительное мероприятие в Бергамо для сбора средств для Украины из-за агрессии рф. Футболист рассказал об украинском народе и о том, как война влияет на футбол:
«Украинский народ – гордый и патриотический. В матче с Уэльсом мы проиграли и не смогли выйти на чемпионат мира. Несмотря на это, наши люди нами гордились, ведь знали, что мы отдали все, как и украинская армия делает все возможное на войне.
Мы, украинцы, изменили свой менталитет и в футболе: на поле мы всегда стараемся играть так, как противимся российской агрессии. Мы хотим жить в мире, в Европе, дома. Зеленский не покинул страну, а все украинцы на его стороне.
Я бы спросил путина, зачем он все это сделал. Это как иметь квартиру с террасой, на которой есть незнакомец, делающий вид, что живет на твоей террасе».
Во время благотворительной акции Малиновскому удалось собрать 42171 евро для Украины.
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