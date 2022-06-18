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  4. ФОТО. Малиновский провел благотворительную акцию и собрал 42 тысячи евро
Италия
18 июня 2022, 06:25 | Обновлено 18 июня 2022, 07:15
166
0

ФОТО. Малиновский провел благотворительную акцию и собрал 42 тысячи евро

Во время акции в Бергамо Руслан рассказал о том, как война влияет на футбол

18 июня 2022, 06:25 | Обновлено 18 июня 2022, 07:15
166
0
ФОТО. Малиновский провел благотворительную акцию и собрал 42 тысячи евро
Instagram

Хавбек итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский провел благотворительное мероприятие в Бергамо для сбора средств для Украины из-за агрессии рф. Футболист рассказал об украинском народе и о том, как война влияет на футбол:

«Украинский народ – гордый и патриотический. В матче с Уэльсом мы проиграли и не смогли выйти на чемпионат мира. Несмотря на это, наши люди нами гордились, ведь знали, что мы отдали все, как и украинская армия делает все возможное на войне.

Мы, украинцы, изменили свой менталитет и в футболе: на поле мы всегда стараемся играть так, как противимся российской агрессии. Мы хотим жить в мире, в Европе, дома. Зеленский не покинул страну, а все украинцы на его стороне.

Я бы спросил путина, зачем он все это сделал. Это как иметь квартиру с террасой, на которой есть незнакомец, делающий вид, что живет на твоей террасе».

Во время благотворительной акции Малиновскому удалось собрать 42171 евро для Украины.

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Руслан Малиновский благотворительность Роксана Малиновская
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