Георгий БУЩАН: «Нет страны лучше, чем Украина»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан заявил, что Украина – лучшая страна.

«Жаль людей, потому что все жили, радовались жизни, и страна наша с каждым годом расцветала.

Мы хотели поездить по Европе в мирное время. Покатались мы по Европе не в мирное время. Я вам скажу, что нашей страны лучше нет.

У нас есть все: магазины работают 24 часа, больницы работают 24 часа. Все что нужно – все есть. Ехал домой – и дороги у нас есть, я вам так скажу», - сказал Бущан.