Георгий БУЩАН: «Нет страны лучше, чем Украина»
Известный вратарь – о преимуществах жизни в нашей стране
Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан заявил, что Украина – лучшая страна.
«Жаль людей, потому что все жили, радовались жизни, и страна наша с каждым годом расцветала.
Мы хотели поездить по Европе в мирное время. Покатались мы по Европе не в мирное время. Я вам скажу, что нашей страны лучше нет.
У нас есть все: магазины работают 24 часа, больницы работают 24 часа. Все что нужно – все есть. Ехал домой – и дороги у нас есть, я вам так скажу», - сказал Бущан.
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