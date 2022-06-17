Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий БУЩАН: «Нет страны лучше, чем Украина»
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 21:30 | Обновлено 17 июня 2022, 21:54
192
0

Георгий БУЩАН: «Нет страны лучше, чем Украина»

Известный вратарь – о преимуществах жизни в нашей стране

17 июня 2022, 21:30 | Обновлено 17 июня 2022, 21:54
192
0
Георгий БУЩАН: «Нет страны лучше, чем Украина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан заявил, что Украина – лучшая страна.

«Жаль людей, потому что все жили, радовались жизни, и страна наша с каждым годом расцветала.

Мы хотели поездить по Европе в мирное время. Покатались мы по Европе не в мирное время. Я вам скажу, что нашей страны лучше нет. 

У нас есть все: магазины работают 24 часа, больницы работают 24 часа. Все что нужно – все есть. Ехал домой – и дороги у нас есть, я вам так скажу», - сказал Бущан.

По теме:
Георгий БУЩАН: «К следующему чемпионату мира будем как Италия»
Георгий БУЩАН: «Приехал в Украину, чтоб расписаться»
Бущан – о пенальти на Ярмоленко: «Италии поставили бы такой»
Георгий Бущан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Футбол | 17 июня 2022, 05:59 0
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»

Известный тренер рассказал о знакомстве с кровавым диктатором

Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Футбол | 17 июня 2022, 19:12 3
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка

В настоящий момент 18-летний хавбек является одним из главных талантов «Днепра-1»

Малиновский может перейти в Ювентус
Футбол | 16.06.2022, 23:10
Малиновский может перейти в Ювентус
Малиновский может перейти в Ювентус
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
Война | 17.06.2022, 14:30
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
ВИДЕО. Цезарь в деле. ВСУ показали, как работает мощная артиллерия
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
Футбол | 17.06.2022, 14:56
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
«Агенты - зло футбола». Суркис рассказал, как переманивают игроков Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 2
Футбол
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
16.06.2022, 19:29 4
Бокс
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
16.06.2022, 20:31 6
Война
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
16.06.2022, 00:23 7
Футбол
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
16.06.2022, 06:30
Футбол
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
ВИДЕО. ВСУ потопили вражеский буксир с техникой и личным составом
17.06.2022, 10:40 3
Война
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
15.06.2022, 23:12
Футбол
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем