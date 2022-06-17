Георгий БУЩАН: «Приехал в Украину, чтоб расписаться»
Украинский голкипер рассказал о женитьбе
Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как прошла его недавняя свадьба.
– Хотелось в нормальных обстоятельствах, но после сборной решили приехать в Киев и на родной земле расписаться.
– Это решение было принято заранее?
– Три месяца назад (смеется). Думали раньше, хотели этим летом отпраздновать. Но обстоятельства такие, что пришлось только расписаться, ну ничего. Решения приняли во время войны.
– Не было шумного праздника?
– Нет-нет-нет. Какой может быть сейчас праздник? Я вообще был против, чтобы даже друзья выставляли фотографии, потому что сейчас такое время, что лучше лишний раз не выставлять такое. Но жизнь продолжается, и я приехал специально к нам домой, чтобы мы расписались. Празднования не было. В кругу друзей только посидели и все.
– Кто был из команды?
– Не было никого из команды, потому что ребята играли.
– Все равно выставляться нужно (смеется).
– Нужно. Ну а что же (смеется), - сказал Бущан.
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