ATP17 июня 2022, 20:53 |
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Молчанов пробился в парный финал челленджера в Италии
Денис будет сражаться за очередной титул
17 июня 2022, 20:53 |
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Украинский теннисист Денис Молчанов пробился в финал парного разряда в рамках челленджера в Парме.
В полуфинале украинец в дуэте со словаком Игором Зеленаем переиграл эквадорско-колумбийский тандем Диего Идальго / Кристиан Родригес.
Парма. Полуфинал
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Диего Идальго / Кристиан Родригес – 6:2, 3:6, 10-7
В финале ждет итальянско-бразильская пара Лучано Дардери / Фернандо Ромболи.
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