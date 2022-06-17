Молчанов пробился в парный финал челленджера в Италии

Украинский теннисист Денис Молчанов пробился в финал парного разряда в рамках челленджера в Парме.

В полуфинале украинец в дуэте со словаком Игором Зеленаем переиграл эквадорско-колумбийский тандем Диего Идальго / Кристиан Родригес.

Парма. Полуфинал

Денис Молчанов / Игор Зеленай – Диего Идальго / Кристиан Родригес – 6:2, 3:6, 10-7

В финале ждет итальянско-бразильская пара Лучано Дардери / Фернандо Ромболи.