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  4. Молчанов пробился в парный финал челленджера в Италии
ATP
17 июня 2022, 20:53 |
56
0

Молчанов пробился в парный финал челленджера в Италии

Денис будет сражаться за очередной титул

17 июня 2022, 20:53 |
56
0
Молчанов пробился в парный финал челленджера в Италии
ФТУ. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов пробился в финал парного разряда в рамках челленджера в Парме.

В полуфинале украинец в дуэте со словаком Игором Зеленаем переиграл эквадорско-колумбийский тандем Диего Идальго / Кристиан Родригес.

Парма. Полуфинал
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Диего Идальго / Кристиан Родригес – 6:2, 3:6, 10-7

В финале ждет итальянско-бразильская пара Лучано Дардери / Фернандо Ромболи.

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Денис Молчанов Игор Зеленай Диего Идальго Кристиан Родригес ATP Парма
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Источник Sport.ua
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