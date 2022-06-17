Ник Кириос вернется в топ-50 мирового рейтинга

Австралиец Ник Кирьос обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в четвертьфинале в рамках травяных соревнований ATP 500 в Галле (6:4, 6:2).

Благодаря этой победе Кирьос с понедельника вернется в первую полусотню мирового рейтинга.

Отметим, что Ник дошел до полуфинала на втором травяном турнире подряд и даже перетендует на посев на Уимблдоне.

В полуфинале Кирьос сразится с Хубертом Хуркачем или Феликсом Оже-Альяссимом.