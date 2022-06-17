ATP17 июня 2022, 19:25 |
56
0
Ник Кириос вернется в топ-50 мирового рейтинга
Австралиец отлично выступает на траве
17 июня 2022, 19:25 |
56
0
Австралиец Ник Кирьос обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в четвертьфинале в рамках травяных соревнований ATP 500 в Галле (6:4, 6:2).
Благодаря этой победе Кирьос с понедельника вернется в первую полусотню мирового рейтинга.
Отметим, что Ник дошел до полуфинала на втором травяном турнире подряд и даже перетендует на посев на Уимблдоне.
В полуфинале Кирьос сразится с Хубертом Хуркачем или Феликсом Оже-Альяссимом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2022, 05:59 0
Известный тренер рассказал о знакомстве с кровавым диктатором
Теннис | 16 июня 2022, 16:06 3
Встреча состоится 11-12 ноября
Футбол | 17.06.2022, 13:00
Футбол | 17.06.2022, 11:53
Бокс | 17.06.2022, 12:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2022, 06:55 10
16.06.2022, 10:23 1
17.06.2022, 10:40 3
16.06.2022, 23:10 1
16.06.2022, 20:31 6
16.06.2022, 13:57 6
15.06.2022, 23:12
16.06.2022, 00:23 7