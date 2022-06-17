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  4. Ник Кириос вернется в топ-50 мирового рейтинга
ATP
17 июня 2022, 19:25 |
56
0

Ник Кириос вернется в топ-50 мирового рейтинга

Австралиец отлично выступает на траве

17 июня 2022, 19:25 |
56
0
Ник Кириос вернется в топ-50 мирового рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралиец Ник Кирьос обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в четвертьфинале в рамках травяных соревнований ATP 500 в Галле (6:4, 6:2).

Благодаря этой победе Кирьос с понедельника вернется в первую полусотню мирового рейтинга. 

Отметим, что Ник дошел до полуфинала на втором травяном турнире подряд и даже перетендует на посев на Уимблдоне. 

В полуфинале Кирьос сразится с Хубертом Хуркачем или Феликсом Оже-Альяссимом.

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Ник Кирьос Пабло Карреньо Буста ATP Галле
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Источник Sport.ua
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