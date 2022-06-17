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  4. Бущан – о пенальти на Ярмоленко: «Италии поставили бы такой»
Чемпионат мира
17 июня 2022, 18:28 | Обновлено 17 июня 2022, 18:39
161
0

Бущан – о пенальти на Ярмоленко: «Италии поставили бы такой»

Вратарь сборной Украины – о непоставленном пенальти

17 июня 2022, 18:28 | Обновлено 17 июня 2022, 18:39
161
0
Бущан – о пенальти на Ярмоленко: «Италии поставили бы такой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал спорный момент в матче против Уэльса (0:1), в котором судья не посчитал нужным ставить пенальти в ворота нашего соперника.

«Я думаю, что если бы поставил рефери пенальти, то к нему не было бы никаких вопросов. Если бы это была сборная Италии, такой пенальти поставили бы.

Рефери говорит, что недостаточный контакт ноги. Какая разница, если контакт был? Во втором тайме, когда было добивание, Саня Караваев бьет головой, и вратарь бьется в Караваева... Это тоже пенальти, потому что Караваев уже пробил, и вратарь его сбивает», - сказал голкипер.

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Источник Футбол 1/2/3
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