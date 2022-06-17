Бирмингем. Людмила Киченок вышла в финал в паре

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии вышли в финал травяного турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).

В полуфинале украино-латвийский дуэт в двух сетах обыграл чешку Луцию Градецку и Саню Мирзу из Индии. Матч продолжался 1 час и 44 минуты, судьба обеих сетов решалась на тай-брейке.

1/2 финала

Луция Градецка/Саня Мирза – Людмила Киченок/Алена Остапенко – 6:7 (5), 6:7 (7)

Вчера в четвертьфинале Киченок и Остапенко обыграли американский дуэт Лорен Дэвис/Кэти Макнелли.