Бирмингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
Украинка выступает вместе с Аленой Остапенко
Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии вышли в полуфинал травяного турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) в парном разряде.
В матче 1/4 финала второй сеяный украино-латвийский дуэт в трех сетах обыграл американок Лорен Дэвис и Кэти Макнелли. Матч продолжался 1 час и 20 минут.
1/4 финала
Лорен Дэвис/Кэти Макнелли – Людмила Киченок/Алена Остапенко – 1:6, 6:4, 10:12
В полуфинале Киченок и Остапенко сыграют с третьим сеяным дуэтом Луция Градецка/Саня Мирза. Ранее Остапенко в одиночном разряде вылетела от Даяны Ястремской.
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