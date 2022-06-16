Бирмингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии вышли в полуфинал травяного турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) в парном разряде.

В матче 1/4 финала второй сеяный украино-латвийский дуэт в трех сетах обыграл американок Лорен Дэвис и Кэти Макнелли. Матч продолжался 1 час и 20 минут.

1/4 финала

Лорен Дэвис/Кэти Макнелли – Людмила Киченок/Алена Остапенко – 1:6, 6:4, 10:12

В полуфинале Киченок и Остапенко сыграют с третьим сеяным дуэтом Луция Градецка/Саня Мирза. Ранее Остапенко в одиночном разряде вылетела от Даяны Ястремской.