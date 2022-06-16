Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бирмингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
WTA
16 июня 2022, 21:48 | Обновлено 16 июня 2022, 22:14
251
0

Бирмингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре

Украинка выступает вместе с Аленой Остапенко

16 июня 2022, 21:48 | Обновлено 16 июня 2022, 22:14
251
0
Бирмингем. Людмила Киченок вышла в полуфинал в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко из Латвии вышли в полуфинал травяного турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) в парном разряде.

В матче 1/4 финала второй сеяный украино-латвийский дуэт в трех сетах обыграл американок Лорен Дэвис и Кэти Макнелли. Матч продолжался 1 час и 20 минут.

1/4 финала

Лорен Дэвис/Кэти Макнелли – Людмила Киченок/Алена Остапенко – 1:6, 6:4, 10:12

В полуфинале Киченок и Остапенко сыграют с третьим сеяным дуэтом Луция Градецка/Саня Мирза. Ранее Остапенко в одиночном разряде вылетела от Даяны Ястремской.

По теме:
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мы с Остапенко безумные теннисистки. Только бум-бум-бум»
Бирмингем. Определилась следующая соперница Ястремской
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
WTA Бирмингем Алена Остапенко Людмила Киченок Лорен Дэвис Кэти Макнелли
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
Война | 15 июня 2022, 08:33 0
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом

На это базе тренировались теннисисты, а также сборные Украины по баскетболу

Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Футбол | 16 июня 2022, 11:55 6
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»

Игорь Денисов – о бывшем одноклубнике

Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Футбол | 16.06.2022, 01:15
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Александр АБРАМЕНКО: «Понимаю, почему молчат российские спортсмены»
Зимние виды | 16.06.2022, 15:07
Александр АБРАМЕНКО: «Понимаю, почему молчат российские спортсмены»
Александр АБРАМЕНКО: «Понимаю, почему молчат российские спортсмены»
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Футбол | 16.06.2022, 13:57
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
15.06.2022, 20:59
Теннис
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
16.06.2022, 11:00 3
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
15.06.2022, 01:10 9
Футбол
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
14.06.2022, 23:42 7
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
15.06.2022, 23:12
Футбол
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
15.06.2022, 12:49 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
14.06.2022, 23:00
Футбол
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
14.06.2022, 22:40 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем