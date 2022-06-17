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  4. Георгий БУЩАН: «Против Уэльса я играл с травмой с 16 минуты»
Чемпионат мира
17 июня 2022, 17:17 | Обновлено 17 июня 2022, 17:22
161
0

Георгий БУЩАН: «Против Уэльса я играл с травмой с 16 минуты»

Вратарь сборной Украины – о поражении в главном матче года

17 июня 2022, 17:17 | Обновлено 17 июня 2022, 17:22
161
0
Георгий БУЩАН: «Против Уэльса я играл с травмой с 16 минуты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал, какие эмоции испытывает после поражения Уэльсу (0:1) в финале отбора на ЧМ-2022.

«Она (игра) еще остается в голове, потому что по сути и играли, и делали все, что возможно. Я играл с травмой с 16 минуты. 

Переживал за результат, потому что все хотели победить. Уже есть что есть. Надо перестраиваться, но остался привкус, потому что немного не хватило», - сказал Бущан.

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Источник Футбол 1/2/3
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