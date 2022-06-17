Георгий БУЩАН: «Против Уэльса я играл с травмой с 16 минуты»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал, какие эмоции испытывает после поражения Уэльсу (0:1) в финале отбора на ЧМ-2022.

«Она (игра) еще остается в голове, потому что по сути и играли, и делали все, что возможно. Я играл с травмой с 16 минуты.

Переживал за результат, потому что все хотели победить. Уже есть что есть. Надо перестраиваться, но остался привкус, потому что немного не хватило», - сказал Бущан.