Чемпионат мира17 июня 2022, 17:17 | Обновлено 17 июня 2022, 17:22
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Георгий БУЩАН: «Против Уэльса я играл с травмой с 16 минуты»
Вратарь сборной Украины – о поражении в главном матче года
17 июня 2022, 17:17 | Обновлено 17 июня 2022, 17:22
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Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал, какие эмоции испытывает после поражения Уэльсу (0:1) в финале отбора на ЧМ-2022.
«Она (игра) еще остается в голове, потому что по сути и играли, и делали все, что возможно. Я играл с травмой с 16 минуты.
Переживал за результат, потому что все хотели победить. Уже есть что есть. Надо перестраиваться, но остался привкус, потому что немного не хватило», - сказал Бущан.
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