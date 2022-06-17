Украина. Премьер лига17 июня 2022, 16:25 |
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Динамо проведет контрольный матч с французским топ-клубом
Киевляне в июле встретятся с «Лионом»
17 июня 2022, 16:25 |
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«Динамо» Киев договорилось о проведении контрольного матча против «Лиона». Об этом сообщают французские СМИ.
Поединок состоится 12 июля на стадионе «Рожон».
Напомним сегодня «Динамо» начало подготовку к новому сезону. 24 июня команда начнет тренировочный сбор в Швейцарии.
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