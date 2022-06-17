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  4. Динамо проведет контрольный матч с французским топ-клубом
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 16:25 |
943
0

Динамо проведет контрольный матч с французским топ-клубом

Киевляне в июле встретятся с «Лионом»

17 июня 2022, 16:25 |
943
0
Динамо проведет контрольный матч с французским топ-клубом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» Киев договорилось о проведении контрольного матча против «Лиона». Об этом сообщают французские СМИ.

Поединок состоится 12 июля на стадионе «Рожон».

Напомним сегодня «Динамо» начало подготовку к новому сезону. 24 июня команда начнет тренировочный сбор в Швейцарии.

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Источник Le Dauphiné Libéré
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