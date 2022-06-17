Динамо проведет контрольный матч с французским топ-клубом

«Динамо» Киев договорилось о проведении контрольного матча против «Лиона». Об этом сообщают французские СМИ.

Поединок состоится 12 июля на стадионе «Рожон».

Напомним сегодня «Динамо» начало подготовку к новому сезону. 24 июня команда начнет тренировочный сбор в Швейцарии.