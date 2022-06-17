Испания17 июня 2022, 15:48 |
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Дани Алвес может продолжить карьеру в другом испанском клубе
Услуги защитника предложили «Мальорке»
17 июня 2022, 15:48 |
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Сейчас Дани Алвес активно занят поиском нового клуба после того, как «Барселона» не продлила с ним контракт.
39-летний бразилец может продолжить карьеру в Испании. Агенты Алвеса предложили услуги защитника «Мальорке». Ответ клуба пока что не известен.
Сам Алвес ищет клуб, в котором сможет получать постоянную игровую практику. Его цель – попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.
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