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  4. Дани Алвес может продолжить карьеру в другом испанском клубе
Испания
17 июня 2022, 15:48 |
174
0

Дани Алвес может продолжить карьеру в другом испанском клубе

Услуги защитника предложили «Мальорке»

17 июня 2022, 15:48 |
174
0
Дани Алвес может продолжить карьеру в другом испанском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас Дани Алвес активно занят поиском нового клуба после того, как «Барселона» не продлила с ним контракт.

39-летний бразилец может продолжить карьеру в Испании. Агенты Алвеса предложили услуги защитника «Мальорке». Ответ клуба пока что не известен.

Сам Алвес ищет клуб, в котором сможет получать постоянную игровую практику. Его цель – попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.

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Источник Mundo Deportivo
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