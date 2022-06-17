Дани Алвес может продолжить карьеру в другом испанском клубе

Сейчас Дани Алвес активно занят поиском нового клуба после того, как «Барселона» не продлила с ним контракт.

39-летний бразилец может продолжить карьеру в Испании. Агенты Алвеса предложили услуги защитника «Мальорке». Ответ клуба пока что не известен.

Сам Алвес ищет клуб, в котором сможет получать постоянную игровую практику. Его цель – попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.