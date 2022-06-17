Новый владелец Челси: «Привлекать игроков любой ценой невозможно»

Новый владелец «Челси» Тодд Боэли заявил, что громких трансферов в исполнении лондонского клуба станет гораздо меньше:

«Финансовый фейр-плей начинает действовать, и это ограничит возможность привлекать игроков любой ценой. УЕФА воспринимает это всерьез и будет продолжать относиться к этому всерьез. Будут строгие финансовые санкции и дисквалификация по спортивным состязаниям».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов подписать Роберта Левандовски.