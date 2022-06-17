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  4. Новый владелец Челси: «Привлекать игроков любой ценой невозможно»
Англия
17 июня 2022, 13:29 |
454
0

Новый владелец Челси: «Привлекать игроков любой ценой невозможно»

Тодд Боэли – о новом векторе развития клуба

17 июня 2022, 13:29 |
454
0
Новый владелец Челси: «Привлекать игроков любой ценой невозможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тодд Боэли

Новый владелец «Челси» Тодд Боэли заявил, что громких трансферов в исполнении лондонского клуба станет гораздо меньше:

«Финансовый фейр-плей начинает действовать, и это ограничит возможность привлекать игроков любой ценой. УЕФА воспринимает это всерьез и будет продолжать относиться к этому всерьез. Будут строгие финансовые санкции и дисквалификация по спортивным состязаниям».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов подписать Роберта Левандовски.

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Источник ESPN
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