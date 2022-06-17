Челси готов подписать Левандовски
Не только «Барселона» претендует на польского форварда
Лондонский «Челси» нацелился на нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.
Как сообщает источник, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что поляк неоднократно заявлял о желании сменить клуба.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб намерен получить за Левандовски 50 миллионов евро.
Главным претендентом на Левандовски является «Барселона». В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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