Челси готов подписать Левандовски

Лондонский «Челси» нацелился на нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

Как сообщает источник, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что поляк неоднократно заявлял о желании сменить клуба.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб намерен получить за Левандовски 50 миллионов евро.

Главным претендентом на Левандовски является «Барселона». В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.