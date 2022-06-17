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  4. Челси готов подписать Левандовски
Англия
17 июня 2022, 06:00 |
156
0

Челси готов подписать Левандовски

Не только «Барселона» претендует на польского форварда

17 июня 2022, 06:00 |
156
0
Челси готов подписать Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» нацелился на нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

Как сообщает источник, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что поляк неоднократно заявлял о желании сменить клуба.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб намерен получить за Левандовски 50 миллионов евро.

Главным претендентом на Левандовски является «Барселона». В сезоне 2021/22 форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.  Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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