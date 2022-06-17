Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил Культураль Леонесу
Испания
17 июня 2022, 11:29 |
215
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил Культураль Леонесу

Эдуардо Докампо сменил клуб в Испании

17 июня 2022, 11:29 |
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил Культураль Леонесу
cydleonesa.com

48-летний испанский тренер Эдуардо Докампо, который в сезоне-2018/19 был одним из ассистентов Александра Хацкевича в киевском «Динамо», возглавил испанский клуб «Культураль Леонеса».

Соглашение между наставником и клубом рассчитано на один сезон.

В последнее время Докампо также работал в Испании главным тренером «Калаорры».

Отметим, что «Культураль Леонеса» принадлежит катарской Aspire Academy и выступает в третьему по рангу дивизионе испанского футбола.

По теме:
Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии
Юрий МАКСИМОВ: «Не зря поработал в Ворскле. Какой-то след оставил»
Из Лиги чемпионов в Серию В? Де Дзерби сватают в итальянскую Пизу
Эдуардо Докампо Культураль Леонеса назначение тренера
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Культураль Леонеса
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
Футбол | 16 июня 2022, 13:36 0
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Футбол | 16 июня 2022, 11:00 4
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну

Бывший капитан сборной россии не поддерживает действия президента рф

Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Футбол | 16.06.2022, 11:55
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
Футбол | 17.06.2022, 02:55
Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
Плюс четыре места. Сборная Украины – на 17-й позиции в рейтинге Эло
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Футбол | 17.06.2022, 05:00
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
15.06.2022, 14:05 1
Футбол
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
15.06.2022, 14:20 5
Футбол
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
Фьюри не приедет на бой Усик - Джошуа. «Поединок двух бомжей»
16.06.2022, 19:29 4
Бокс
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
16.06.2022, 13:59 3
Бокс
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
15.06.2022, 08:33
Война
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 1
Футбол
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
16.06.2022, 18:05 4
Теннис
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
16.06.2022, 01:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем