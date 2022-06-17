Испания17 июня 2022, 11:29 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил Культураль Леонесу
Эдуардо Докампо сменил клуб в Испании
17 июня 2022, 11:29 |
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48-летний испанский тренер Эдуардо Докампо, который в сезоне-2018/19 был одним из ассистентов Александра Хацкевича в киевском «Динамо», возглавил испанский клуб «Культураль Леонеса».
Соглашение между наставником и клубом рассчитано на один сезон.
В последнее время Докампо также работал в Испании главным тренером «Калаорры».
Отметим, что «Культураль Леонеса» принадлежит катарской Aspire Academy и выступает в третьему по рангу дивизионе испанского футбола.
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