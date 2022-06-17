ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил Культураль Леонесу

48-летний испанский тренер Эдуардо Докампо, который в сезоне-2018/19 был одним из ассистентов Александра Хацкевича в киевском «Динамо», возглавил испанский клуб «Культураль Леонеса».

Соглашение между наставником и клубом рассчитано на один сезон.

В последнее время Докампо также работал в Испании главным тренером «Калаорры».

Отметим, что «Культураль Леонеса» принадлежит катарской Aspire Academy и выступает в третьему по рангу дивизионе испанского футбола.