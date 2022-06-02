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  4. Экс-тренер Динамо согласился возглавить испанский Культураль Леонеса
Испания
02 июня 2022, 18:06 |
904
0

Экс-тренер Динамо согласился возглавить испанский Культураль Леонеса

В последнее время Эдуардо Докампо работал с «Калаоррой»

02 июня 2022, 18:06 |
904
0
Экс-тренер Динамо согласился возглавить испанский Культураль Леонеса
leonoticias.com. Эдуардо Докампо (справа)

48-летний испанский тренер Эдуардо Докампо, который в сезоне-2018/19 был одним из ассистентов Александра Хацкевича в киевском «Динамо», в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Культураль Леонеса».

С лета минувшего года Докампо работал с «Калаоррой», однако отказался от возможности продлить контракт с этим клубом в пользу работы с «Культураль Леонесой».

Отметим, что «Культураль Леонеса» принадлежит катарской Aspire Academy и выступает в третьему по рангу дивизионе испанского футбола.

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Эдуардо Докампо Калаорра назначение тренера Культураль Леонеса
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