Экс-ассистент Хацкевича в Динамо возглавил испанский клуб из трясины

Один из ассистентов главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича испанец Эдуардо Докампо получил назначение на пост наставника команды Сегунды В «Калаорра».
Соглашение с 47-летним специалистом подписано на один сезон.
В последнее время Докампо работал в тренерском штабе российской «Уфы», откуда был уволен в начале апреля вместе с главным коучем Рашидом Рахимовым.
В тренерский штаб Александра Хацкевича в киевском «Динамо» Докампо входил в сезоне-2018/19. До этого с этим специалистом испанец работал в национальной сборной Беларуси.
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