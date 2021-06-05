Экс-ассистент Хацкевича в Динамо возглавил испанский клуб из трясины

Один из ассистентов главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича испанец Эдуардо Докампо получил назначение на пост наставника команды Сегунды В «Калаорра».

Соглашение с 47-летним специалистом подписано на один сезон.

В последнее время Докампо работал в тренерском штабе российской «Уфы», откуда был уволен в начале апреля вместе с главным коучем Рашидом Рахимовым.

В тренерский штаб Александра Хацкевича в киевском «Динамо» Докампо входил в сезоне-2018/19. До этого с этим специалистом испанец работал в национальной сборной Беларуси.