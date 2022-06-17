Италия17 июня 2022, 09:14 |
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Ювентус не собирается выкупать контракт Мораты
Испанец вернется в «Атлетико»
17 июня 2022, 09:14 |
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Испанский форвард Альваро Мората покидает «Ювентус».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб не планирует выкупать нападающего.
В прошлом сезоне Мората забил 12 голов и отдал девять результативных передач в 48 матчах «Ювентуса» во всех турнирах.
Договор испанца с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к Морате.
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