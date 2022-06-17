Ювентус не собирается выкупать контракт Мораты

Испанский форвард Альваро Мората покидает «Ювентус».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб не планирует выкупать нападающего.

В прошлом сезоне Мората забил 12 голов и отдал девять результативных передач в 48 матчах «Ювентуса» во всех турнирах.

Договор испанца с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к Морате.