Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус не собирается выкупать контракт Мораты
Италия
17 июня 2022, 09:14 |
113
0

Ювентус не собирается выкупать контракт Мораты

Испанец вернется в «Атлетико»

17 июня 2022, 09:14 |
113
0
Ювентус не собирается выкупать контракт Мораты
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Испанский форвард Альваро Мората покидает «Ювентус».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб не планирует выкупать нападающего.

 В прошлом сезоне Мората забил 12 голов и отдал девять результативных передач в 48 матчах «Ювентуса» во всех турнирах.

Договор испанца с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к Морате.

По теме:
Гризманн может вернуться в Атлетик Бильбао
Малиновский может перейти в Ювентус
Аллегри отказался возглавить ПСЖ
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Футбол | 16 июня 2022, 11:00 4
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну

Бывший капитан сборной россии не поддерживает действия президента рф

ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
Футбол | 17 июня 2022, 05:38 0
ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове

Юрий Климчук принял решение создать семью

Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Футбол | 17.06.2022, 00:23
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Трансфер Кукурельи может обойтись Ман Сити в 50 млн евро
Футбол | 17.06.2022, 08:05
Трансфер Кукурельи может обойтись Ман Сити в 50 млн евро
Трансфер Кукурельи может обойтись Ман Сити в 50 млн евро
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Война | 16.06.2022, 20:31
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
15.06.2022, 08:33
Война
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
16.06.2022, 01:15 4
Футбол
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
16.06.2022, 13:36
Футбол
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15.06.2022, 13:18 21
Футбол
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
16.06.2022, 13:59 3
Бокс
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
15.06.2022, 15:17
Киберспорт
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
16.06.2022, 13:57 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем