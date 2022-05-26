Англия26 мая 2022, 23:32 | Обновлено 26 мая 2022, 23:33
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Мората может вернуться в АПЛ
Интерес к форварду проявляет «Арсенал»
26 мая 2022, 23:32 | Обновлено 26 мая 2022, 23:33
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«Арсенал» проявляет интерес к форварду Альваро Морате. Об этом сообщают испанские СМИ.
Последние два года Мората провел в аренде в «Ювентусе». У туринцев есть право выкупа игрока у «Атлетико» Мадрид за 35 миллионов евро, но они не готовы активировать эту опцию. Выкуп возможен только в случае снижения цены.
В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее форвард уже выступал в АПЛ за «Челси» в 2017 – 2019 годах.
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