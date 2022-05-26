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Англия
26 мая 2022, 23:32 | Обновлено 26 мая 2022, 23:33
93
0

Мората может вернуться в АПЛ

Интерес к форварду проявляет «Арсенал»

26 мая 2022, 23:32 | Обновлено 26 мая 2022, 23:33
93
0
Мората может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

«Арсенал» проявляет интерес к форварду Альваро Морате. Об этом сообщают испанские СМИ.

Последние два года Мората провел в аренде в «Ювентусе». У туринцев есть право выкупа игрока у «Атлетико» Мадрид за 35 миллионов евро, но они не готовы активировать эту опцию. Выкуп возможен только в случае снижения цены.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее форвард уже выступал в АПЛ за «Челси» в 2017 – 2019 годах.

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Источник AS
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