Мората может вернуться в АПЛ

«Арсенал» проявляет интерес к форварду Альваро Морате. Об этом сообщают испанские СМИ.

Последние два года Мората провел в аренде в «Ювентусе». У туринцев есть право выкупа игрока у «Атлетико» Мадрид за 35 миллионов евро, но они не готовы активировать эту опцию. Выкуп возможен только в случае снижения цены.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее форвард уже выступал в АПЛ за «Челси» в 2017 – 2019 годах.