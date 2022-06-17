Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский надеется, что в следующем сезоне команда забронирует себе участие в еврокубках.

«Будущее «Аталанты»? В этом году мы не вышли в еврокубки, но в следующем сезоне мы точно это сделаем. У нас были разные проблемы по ходу сезона, так как играть в Серии А всегда сложно. Команда будет и дальше прогрессировать», – сказал Малиновский.

«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии стал «Милан», набравший 86 очков.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в «Ювентус».