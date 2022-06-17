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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»
Италия
17 июня 2022, 07:15 | Обновлено 17 июня 2022, 07:16
269
1

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»

«Аталанта» провела не удачный чемпионат

17 июня 2022, 07:15 | Обновлено 17 июня 2022, 07:16
269
1
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В следующем сезоне мы точно выйдем в еврокубки»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский надеется, что в следующем сезоне команда забронирует себе участие в еврокубках.

«Будущее «Аталанты»? В этом году мы не вышли в еврокубки, но в следующем сезоне мы точно это сделаем. У нас были разные проблемы по ходу сезона, так как играть в Серии А всегда сложно. Команда будет и дальше прогрессировать», – сказал Малиновский.

«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии стал «Милан», набравший 86 очков.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в «Ювентус».

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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Швидше навпаки. Аталанта перетвориться на середняка, і восьме місце буде за щастя.
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