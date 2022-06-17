Украина. Премьер лига17 июня 2022, 05:38 | Обновлено 17 июня 2022, 06:07
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ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
Юрий Климчук принял решение создать семью
17 июня 2022, 05:38 | Обновлено 17 июня 2022, 06:07
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25-летний футболист львовского «Руха» Юрий Климчук сделал предложение своей девушке.
Избранница вингера согласилась выйти за него замуж. Происходило знаменательное в жизни Климчука событие во Львове.
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