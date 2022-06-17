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  4. ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 05:38 | Обновлено 17 июня 2022, 06:07
343
0

ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове

Юрий Климчук принял решение создать семью

17 июня 2022, 05:38 | Обновлено 17 июня 2022, 06:07
343
0
ФОТО. Вингер Руха сделал предложение своей девушке во Львове
Instagram

25-летний футболист львовского «Руха» Юрий Климчук сделал предложение своей девушке.

Избранница вингера согласилась выйти за него замуж. Происходило знаменательное в жизни Климчука событие во Львове.

 

 

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Источник Sport.ua
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