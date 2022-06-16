Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера

Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо активно работает над усилением состава команды. Он хочет видеть в команде форварда «Интера» Эдина Джеко.

Сам «Интер» готов продать Джеко нынешним летом. Кроме «Валенсии», форвардом интересуется бывший клуб Гаттузо – «Наполи».

Контракт Джеко с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. В прошедшем сезоне Серии А босниец провел в составе нерадзурри 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.