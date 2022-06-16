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  4. Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера
Испания
16 июня 2022, 23:46 |
232
1

Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера

Эдин Джеко может продолжить карьеру в Испании

16 июня 2022, 23:46 |
232
1
Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо активно работает над усилением состава команды. Он хочет видеть в команде форварда «Интера» Эдина Джеко.

Сам «Интер» готов продать Джеко нынешним летом. Кроме «Валенсии», форвардом интересуется бывший клуб Гаттузо – «Наполи».

Контракт Джеко с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. В прошедшем сезоне Серии А босниец провел в составе нерадзурри 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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Эдин Джеко Интер Милан Валенсия Дженнаро Гаттузо Наполи
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Джеко може допомогти, але цей трансфер не на перспективу. Плюс в тому, що Гаттузо має розум і харизму. З ним, Валенсія, боротиметься за зону ЛЧ.
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