Испания16 июня 2022, 23:46 |
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Гаттузо хочет видеть в Валенсии форварда Интера
Эдин Джеко может продолжить карьеру в Испании
16 июня 2022, 23:46 |
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Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо активно работает над усилением состава команды. Он хочет видеть в команде форварда «Интера» Эдина Джеко.
Сам «Интер» готов продать Джеко нынешним летом. Кроме «Валенсии», форвардом интересуется бывший клуб Гаттузо – «Наполи».
Контракт Джеко с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. В прошедшем сезоне Серии А босниец провел в составе нерадзурри 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
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Комментарии 1
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Джеко може допомогти, але цей трансфер не на перспективу. Плюс в тому, що Гаттузо має розум і харизму. З ним, Валенсія, боротиметься за зону ЛЧ.
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