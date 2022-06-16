Интер намерен избавиться от Джеко

Нападающий миланского «Интера» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко покинет клуб в летнее трансферное окно.

Миланский клуб планирует расстаться с форвардом из-за вероятного прихода Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку.

«Интеру» в случае приезда этих футболистов необходимо снизить зарплатную ведомость, что вынудит их избавиться от ряда футболистов.

Контракт Джеко с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. В прошедшем сезоне Серии А босниец провел в составе нерадзурри 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.