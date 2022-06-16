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Италия
16 июня 2022, 09:22 | Обновлено 16 июня 2022, 09:31
111
0

Интер намерен избавиться от Джеко

Этим летом босниец может покинуть миланский клуб

16 июня 2022, 09:22 | Обновлено 16 июня 2022, 09:31
111
0
Интер намерен избавиться от Джеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Нападающий миланского «Интера» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко покинет клуб в летнее трансферное окно.

Миланский клуб планирует расстаться с форвардом из-за вероятного прихода Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку.

«Интеру» в случае приезда этих футболистов необходимо снизить зарплатную ведомость, что вынудит их избавиться от ряда футболистов.

Контракт Джеко с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. В прошедшем сезоне Серии А босниец провел в составе нерадзурри 36 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник Sky Sport Italia
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