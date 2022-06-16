Чемпионы Турции интересуются Марлоном

«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Марлону. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Скорее всего, Марлон покинет «Шахтер» нынешним летом. Сейчас агенты бразильского защитника активно ищут ему новый клуб. Ранее услуги бразильского защитника предложили «Фиорентине».

Марлон перешел в «Шахтер» из «Сассуоло» прошлым летом за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего бразильца 22 матча во всех турнирах.