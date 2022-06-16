Украина. Премьер лига16 июня 2022, 23:35 |
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Чемпионы Турции интересуются Марлоном
Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»
16 июня 2022, 23:35 |
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«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Шахтера» Марлону. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Скорее всего, Марлон покинет «Шахтер» нынешним летом. Сейчас агенты бразильского защитника активно ищут ему новый клуб. Ранее услуги бразильского защитника предложили «Фиорентине».
Марлон перешел в «Шахтер» из «Сассуоло» прошлым летом за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего бразильца 22 матча во всех турнирах.
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