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  4. Тевес вскоре начнет тренерскую карьеру
Аргентина
16 июня 2022, 22:26 |
239
1

Тевес вскоре начнет тренерскую карьеру

Легендарный форвард может возглавить «Росарио Сентраль»

16 июня 2022, 22:26 |
239
1
Тевес вскоре начнет тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Тевес

Легендарный аргентинский форвард Карлос Тевес вскоре начнет тренерскую карьеру. Он может возглавить «Росарио Сентраль», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Аргентины.

Сейчас команду возглавляет другая экс-звезда сборной Аргентины – Кили Гонсалес. Он занимает эту должность с 2020 года.

Тевес объявил о завершении карьеры 4 июня.

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Карлос Тевес Росарио Сентраль Кили Гонсалес
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Источник Tyc Sports
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Владимир Луценко
Одел футболку Харьковского Металлиста! 👍
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