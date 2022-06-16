Легендарный аргентинский форвард Карлос Тевес вскоре начнет тренерскую карьеру. Он может возглавить «Росарио Сентраль», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Аргентины.

Сейчас команду возглавляет другая экс-звезда сборной Аргентины – Кили Гонсалес. Он занимает эту должность с 2020 года.

Тевес объявил о завершении карьеры 4 июня.