Аргентина16 июня 2022, 22:26 |
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Тевес вскоре начнет тренерскую карьеру
Легендарный форвард может возглавить «Росарио Сентраль»
16 июня 2022, 22:26 |
239
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Легендарный аргентинский форвард Карлос Тевес вскоре начнет тренерскую карьеру. Он может возглавить «Росарио Сентраль», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Аргентины.
Сейчас команду возглавляет другая экс-звезда сборной Аргентины – Кили Гонсалес. Он занимает эту должность с 2020 года.
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