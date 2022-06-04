Легендарный аргентинский форвард объявил о завершении карьеры

Известный аргентинский форвард Карлос Тевес объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.

«Я выхожу на пенсию. Это решение уже окончательное. У меня было много предложений от различных клубов, в том числе из Соединенных Штатов, но я решил, что все, из меня достаточно.

Еще в прошлом году мне было очень тяжело играть, потому что я потерял своего отца. Я перестал испытывать радость от футбола, потому что играл без своего фаната №1 в жизни».

Фактически Тевес не играл с лета 2021 года, когда покинул «Бока Хуниорс». За год форвард так и не нашел достаточно мотивации, чтобы вернуться в игру.

Кроме «Боки Хуниорс», Тевес выступал за «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шэньхуа». В период с 2004 по 2015 годы провел 76 матчей и забил 13 голов за сборную Аргентины.