Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фонсека возглавит французский топ-клуб
Франция
16 июня 2022, 22:06 |
1964
0

Фонсека возглавит французский топ-клуб

Экс-тренер «Шахтера» будет работать с «Лиллем»

16 июня 2022, 22:06 |
1964
0
Фонсека возглавит французский топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время будет назначен на должность главного тренера «Лилля». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня «Лилль» уволил главного тренера Жослена Гурвеннека. Его место займет именно Фонсека. Стороны уже согласовали 2-летний контракт и в ближайшее время займутся оформлением необходимых документов.

Фонсека находился в статусе безработного с лета прошлого года, когда он покинул «Рому». Ранее португалец вел переговоры с «Галатасараем».

По теме:
Ман Сити ведет переговоры о трансфере левого защитника Брайтона
Галатасарай связался с Паулу Фонсекой на предмет работы тренером
Ливерпуль повесил ценник на Минамино
Паулу Фонсека Лилль Фабрицио Романо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байндл пробилась в 1/4 финала соревнований в Италии
Теннис | 16 июня 2022, 18:49 2
Байндл пробилась в 1/4 финала соревнований в Италии
Байндл пробилась в 1/4 финала соревнований в Италии

Катерина добыла еще одну победу на турнире WTA 125

Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Футбол | 16 июня 2022, 06:30 0
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим

Главные новости за 15 июня на Sport.ua

Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Футбол | 16.06.2022, 00:23
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Война | 16.06.2022, 20:31
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии
Футбол | 16.06.2022, 18:45
Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии
Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
15.06.2022, 05:20 4
Футбол
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 8
Война
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
15.06.2022, 23:12
Футбол
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
15.06.2022, 12:49 1
Футбол
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
15.06.2022, 08:33
Война
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
15.06.2022, 00:25
Футбол
WePlay Holding виступить офіційним медіапартнером благодійного матчу
WePlay Holding виступить офіційним медіапартнером благодійного матчу
15.06.2022, 12:21
Киберспорт
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем