Фонсека возглавит французский топ-клуб
Экс-тренер «Шахтера» будет работать с «Лиллем»
Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время будет назначен на должность главного тренера «Лилля». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сегодня «Лилль» уволил главного тренера Жослена Гурвеннека. Его место займет именно Фонсека. Стороны уже согласовали 2-летний контракт и в ближайшее время займутся оформлением необходимых документов.
Фонсека находился в статусе безработного с лета прошлого года, когда он покинул «Рому». Ранее португалец вел переговоры с «Галатасараем».
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