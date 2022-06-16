Фонсека возглавит французский топ-клуб

Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время будет назначен на должность главного тренера «Лилля». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня «Лилль» уволил главного тренера Жослена Гурвеннека. Его место займет именно Фонсека. Стороны уже согласовали 2-летний контракт и в ближайшее время займутся оформлением необходимых документов.

Фонсека находился в статусе безработного с лета прошлого года, когда он покинул «Рому». Ранее португалец вел переговоры с «Галатасараем».