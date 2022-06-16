WTA16 июня 2022, 20:30 |
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Бирмингем. Определилась следующая соперница Ястремской
Украинка сыграет с Чжан Шуай
16 июня 2022, 20:30 |
541
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Стала известна следующая соперница Даяны Ястремской на травяном турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания). Украинка в четвертьфинале сыграет с Чжан Шуай.
Восьмая сеяная китаянка сегодня в трех сетах обыграла румынку Елену Габриэлу Рузе. Матч продолжался ровно два часа.
Ранее самая Ястремская обыграла первую сеяную Алену Остапенко.
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