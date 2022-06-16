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  4. Бирмингем. Определилась следующая соперница Ястремской
WTA
16 июня 2022, 20:30 |
541
1

Бирмингем. Определилась следующая соперница Ястремской

Украинка сыграет с Чжан Шуай

16 июня 2022, 20:30 |
541
1
Бирмингем. Определилась следующая соперница Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

Стала известна следующая соперница Даяны Ястремской на травяном турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания). Украинка в четвертьфинале сыграет с Чжан Шуай.

Восьмая сеяная китаянка сегодня в трех сетах обыграла румынку Елену Габриэлу Рузе. Матч продолжался ровно два часа.

Ранее самая Ястремская обыграла первую сеяную Алену Остапенко.

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WTA Бирмингем Даяна Ястремская Чжан Шуай
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Spectra
Вот и появился шанс отомстить за несправедливо поражения в "Лионе". Если бы вышла Рузе была куда легче, но ничего Даяна по силам эта китаянка!
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