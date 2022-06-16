Бирмингем. Определилась следующая соперница Ястремской

Стала известна следующая соперница Даяны Ястремской на травяном турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания). Украинка в четвертьфинале сыграет с Чжан Шуай.

Восьмая сеяная китаянка сегодня в трех сетах обыграла румынку Елену Габриэлу Рузе. Матч продолжался ровно два часа.

Ранее самая Ястремская обыграла первую сеяную Алену Остапенко.