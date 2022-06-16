Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал близок к подписанию форварда Манчестер Сити
Англия
16 июня 2022, 20:06 |
200
0

Арсенал близок к подписанию форварда Манчестер Сити

Габриэл Жезус продолжит карьеру в Лондоне

16 июня 2022, 20:06 |
200
0
Арсенал близок к подписанию форварда Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» близок к подписанию форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Работа по трансферу бразильца находится на завершающей стадии.

Сам Жезус хочет перейти в «Арсенал». В лондонском клубы уверены, что сумеют договориться по сумме трансфера не более чем в 50 миллионов фунтов. Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» хочет за игрока 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Габриэла Жезуса 13 голов и 12 ассистов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

По теме:
Ман Сити ведет переговоры о трансфере левого защитника Брайтона
Манчестер Сити купит перспективного французского защитника
Ман Сити готов продать Бернарду Силву
Габриэл Жезус Манчестер Сити Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бельгийский клуб арендовал защитника донецкого Шахтера
Футбол | 16 июня 2022, 14:20 0
Бельгийский клуб арендовал защитника донецкого Шахтера
Бельгийский клуб арендовал защитника донецкого Шахтера

Александр Драмбаев продолжит карьеру в «Зюлте-Варегеме»

Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Футбол | 16 июня 2022, 01:15 4
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан
Источник: Почеттино уволен из ПСЖ, известно имя нового наставника парижан

Главным претендентом в наставники парижского клуба является Кристоф Галтье

ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником
Футбол | 15.06.2022, 21:15
ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником
ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Бокс | 16.06.2022, 13:59
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»
Футбол | 15.06.2022, 20:47
ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»
ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
15.06.2022, 11:20
Бокс
Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
14.06.2022, 17:34 4
Теннис
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
14.06.2022, 23:00
Футбол
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
15.06.2022, 00:25
Футбол
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15.06.2022, 13:18 21
Футбол
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 6
Футбол
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 8
Война
Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
15.06.2022, 20:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем