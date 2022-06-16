«Арсенал» близок к подписанию форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Работа по трансферу бразильца находится на завершающей стадии.

Сам Жезус хочет перейти в «Арсенал». В лондонском клубы уверены, что сумеют договориться по сумме трансфера не более чем в 50 миллионов фунтов. Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» хочет за игрока 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Габриэла Жезуса 13 голов и 12 ассистов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.