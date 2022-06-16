Италия16 июня 2022, 19:48 |
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Аллегри отказался возглавить ПСЖ
Итальянский тренер продолжит работать в «Ювентусе»
16 июня 2022, 19:48 |
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ПСЖ предлагал Массимилиано Аллегри должность главного тренера команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Однако Аллегри предложение чемпионов Франции отклонил. Он намерен остаться в «Ювентуса», ради возвращения в который год назад отказал «Реалу».
Напомним, ПСЖ собирается уволить с поста главного тренера Маурисио Почеттино. Главный кандидат на замену аргентинцу – Кристоф Гальтье из «Ниццы».
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