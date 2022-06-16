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  4. Аллегри отказался возглавить ПСЖ
Италия
16 июня 2022, 19:48 |
95
0

Аллегри отказался возглавить ПСЖ

Итальянский тренер продолжит работать в «Ювентусе»

16 июня 2022, 19:48 |
95
0
Аллегри отказался возглавить ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ предлагал Массимилиано Аллегри должность главного тренера команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Однако Аллегри предложение чемпионов Франции отклонил. Он намерен остаться в «Ювентуса», ради возвращения в который год назад отказал «Реалу».

Напомним, ПСЖ собирается уволить с поста главного тренера Маурисио Почеттино. Главный кандидат на замену аргентинцу – Кристоф Гальтье из «Ниццы».

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Массимилиано Аллегри Ювентус ПСЖ
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Источник La Gazzetta dello Sport
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