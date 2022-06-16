Аллегри отказался возглавить ПСЖ

ПСЖ предлагал Массимилиано Аллегри должность главного тренера команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Однако Аллегри предложение чемпионов Франции отклонил. Он намерен остаться в «Ювентуса», ради возвращения в который год назад отказал «Реалу».

Напомним, ПСЖ собирается уволить с поста главного тренера Маурисио Почеттино. Главный кандидат на замену аргентинцу – Кристоф Гальтье из «Ниццы».