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  4. РБ Лейпциг повесил космический ценник на Нкунку
Германия
16 июня 2022, 19:22 |
231
0

РБ Лейпциг повесил космический ценник на Нкунку

Клуб хочет получить за игрока 100 миллионов евро

16 июня 2022, 19:22 |
231
0
РБ Лейпциг повесил космический ценник на Нкунку
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. Немецкий клуб готов продать свою звезду, но только за очень большие деньги. «РБ Лейпциг» хочет получить за Нкунку 100 миллионов евро.

24-летний Нкунку в прошедшем сезоне стал автором 35 голов и 20 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. По итогам кампании-2021/2022 в Бундеслиге Нкунку был признан лучшим игроком сезона.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Нкунку 70 миллионов евро.

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Источник The Independent
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