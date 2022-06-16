РБ Лейпциг повесил космический ценник на Нкунку

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» стал объектом интереса многих европейских топ-клубов. Немецкий клуб готов продать свою звезду, но только за очень большие деньги. «РБ Лейпциг» хочет получить за Нкунку 100 миллионов евро.

24-летний Нкунку в прошедшем сезоне стал автором 35 голов и 20 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. По итогам кампании-2021/2022 в Бундеслиге Нкунку был признан лучшим игроком сезона.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Нкунку 70 миллионов евро.