Ман Юнайтед подготовил 70 млн евро за лучшего игрока Бундеслиги

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить полузащиту лидером «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку.

Источник утверждает, что клуб готов предложить за его переход 70 млн евро.

24-летний Нкунку в прошедшем сезоне стал автором 35 голов и 20 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. По итогам кампании-2021/2022 в Бундеслиге Нкунку был признан лучшим игроком сезона

Нкунку стал футболистом немецкого клуба в 2019 году, перейдя из ПСЖ, воспитанником которого и является. Соглашение между футболистом и «РБ Лейпциг» истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет вернуть Нкунку.