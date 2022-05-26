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  4. Ман Юнайтед подготовил 70 млн евро за лучшего игрока Бундеслиги
Англия
26 мая 2022, 11:59 |
1401
1

Ман Юнайтед подготовил 70 млн евро за лучшего игрока Бундеслиги

Кристофер Нкунку может перебраться в Англию

26 мая 2022, 11:59 |
1401
1
Ман Юнайтед подготовил 70 млн евро за лучшего игрока Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить полузащиту лидером «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку.

Источник утверждает, что клуб готов предложить за его переход 70 млн евро.

24-летний Нкунку в прошедшем сезоне стал автором 35 голов и 20 результативных передач в 51 матче во всех турнирах. По итогам кампании-2021/2022 в Бундеслиге Нкунку был признан лучшим игроком сезона

Нкунку стал футболистом немецкого клуба в 2019 году, перейдя из ПСЖ, воспитанником которого и является. Соглашение между футболистом и «РБ Лейпциг» истекает в 2024 году. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет вернуть Нкунку.

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Источник Goal.com
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Lol Kek
Головне не переходити в ту свалку МЮ. Зараз цей клуб і не входить в топ 5 АПЛ
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