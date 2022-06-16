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  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «АИК восприняли положительно»
Лига конференций
16 июня 2022, 17:43 | Обновлено 16 июня 2022, 18:15
318
0

Владимир ЧЕСНАКОВ: «АИК восприняли положительно»

Капитан «Ворсклы» – о сопернике в квалификации Лиги конференций

16 июня 2022, 17:43 | Обновлено 16 июня 2022, 18:15
318
0
Владимир ЧЕСНАКОВ: «АИК восприняли положительно»
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Полтавская «Ворскла» сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций против шведского АИКа. Команда уже приступила к подготовке к новому сезону в Полтаве, а вскоре отправится на заграничный сбор.

Впечатлениями о подготовке к сезону и сопернику в Лиге конференций поделился капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков.

«Не скажу, что тяжело, но и не скажу, что легко. Тренировки достаточно интенсивные и интересные. То, что мы улыбаемся и шутим, так у нас так принято на тренировках: можем и «напихать» друг другу, а можем и посмеяться, пошутить. Это отличная атмосфера и так, считаю, работается гораздо лучше.

АИК? В принципе, положительно восприняли. Для нас самое главное – начать играть в футбол. Мы положительно воспринимаем эту команду и ждем первой квалификационной игры.

Сборы у нас уже идут, но вскоре отправляемся за границу, чтобы подготовиться к серьезным матчам, поиграв против соперников, которых нам найдут в товарищеских матчах. Едем с мыслями, что нужно работать, как я говорю, для того, чтобы радовать себя и наших болельщиков.

Ребята, которые находятся на передовой – это герои нашего времени. О них не одну книгу напишут и не одно кино снимут. Мы гордимся ими и гордимся, что мы часть украинской нации. Хочу им пожелать только одного – здоровья. Чтобы они обходились без травм, и все вернулись живыми-здоровыми. Нашим болельщикам хочу пожелать, чтобы поскорее ребята завершили войну нашей победой. И чтобы они пришли на стадион и поддерживали нас так, как они умеют», – сказал Владимир Чеснаков.

Матчи второго отборочного раунда Q2 состоятся 21 и 28 июля. Первый матч пройдет в Швеции, а ответная игра – на поле, которое будет считаться для полтавчан домашним.

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Владимир Чеснаков Ворскла Полтава
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Источник ФК Ворскла
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