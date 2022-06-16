Юрий МАКСИМОВ: «Не зря поработал в Ворскле. Какой-то след оставил»

Украинский тренер Юрий Максимов рассказал об уходе из полтавской «Ворсклы».

– Вы узнали через соседа по даче о вашем увольнении?

– Об окончании контракта написали на сайте «Ворсклы».

– Причину не знаете?

– Я даже не спрашивал, какая причина такого решения. Это как-то поможет?

– Можете подытожить период карьеры в «Ворскле»?

– Не зря поработал. Какой-то след оставил после себя. У меня были хорошие отношения с футболистами. Были очень хорошие футболисты, коллектив хороший был. Я думаю, команда играла, нравилась болельщикам. Не знаю, что было бы дальше, но команда играла.

– Вы открыты к предложениям? Какой это должен быть клуб: украинский или заграничный?

– У меня было предложение из Азербайджана, но что-то не понравилось. Я понимаю, что идет война и покидать страну... Хотелось бы продолжить в Украине тренировать какую-то команду, но посмотрим.