Англия16 июня 2022, 12:32 |
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Ман Сити ведет переговоры о трансфере левого защитника Брайтона
Марк Кукурелья может стать еще одним конкурентом Александра Зинченко
16 июня 2022, 12:32 |
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«Манчестер Сити» решительно настроен купить левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» в ближайшее время направят предложение по трансфер 23-летнего испанца.
Отмечается, что Кукурелья является главной трансферной целью «Сити» в линию защиты.
В сезоне 2021/22 защитник сыграл 39 матчей за «Брайтон», забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» согласовал контракт с Кукурельей.
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