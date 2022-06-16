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  4. Ман Сити ведет переговоры о трансфере левого защитника Брайтона
Англия
16 июня 2022, 12:32 |
542
0

Ман Сити ведет переговоры о трансфере левого защитника Брайтона

Марк Кукурелья может стать еще одним конкурентом Александра Зинченко

16 июня 2022, 12:32 |
542
0
Ман Сити ведет переговоры о трансфере левого защитника Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» решительно настроен купить левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» в ближайшее время направят предложение по трансфер 23-летнего испанца.

Отмечается, что Кукурелья является главной трансферной целью «Сити» в линию защиты.

В сезоне 2021/22 защитник сыграл 39 матчей за «Брайтон», забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» согласовал контракт с Кукурельей.

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Марк Кукурелья Манчестер Сити Брайтон трансферы Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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