Ман Сити ведет переговоры о трансфере левого защитника Брайтона

«Манчестер Сити» решительно настроен купить левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «горожане» в ближайшее время направят предложение по трансфер 23-летнего испанца.

Отмечается, что Кукурелья является главной трансферной целью «Сити» в линию защиты.

В сезоне 2021/22 защитник сыграл 39 матчей за «Брайтон», забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» согласовал контракт с Кукурельей.