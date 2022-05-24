Манчестер Сити согласовал контракт с Кукурельей

«Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером левого защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

По информации инсайдера Николо Скиры, чемпионы Англии согласовали с 23-летним испанцем контракт до лета 2027 года. Финансовые подробности соглашения не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету Кукурельи 1 гол и 2 ассиста в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.