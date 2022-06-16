Испания16 июня 2022, 10:00 |
269
0
Флорентино ПЕРЕС: «Пока трансферов в Реале не будет»
Мадридский клуб ограничится покупкой Тчуамени
16 июня 2022, 10:00 |
269
0
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о работе клуба на трансферном рынке этим летом.
Напомним, 14 июня мадридский клуб представил новичка команды, французского хавбека Орельена Тчуамени.
«Пока трансферов больше не будет. Но потом – посмотрим. Лето очень долгое», – сказал Перес.
За Тчуамени «Реал» заплатил больше 80 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2022, 21:15 0
Как быстро летит время
Футбол | 15 июня 2022, 14:05 1
Когда-то он забивал очень много мячей, но одна неприятность испортила ему остаток карьеры…
Футбол | 16.06.2022, 06:30
Футбол | 16.06.2022, 07:59
Футбол | 15.06.2022, 12:32
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2022, 11:20
15.06.2022, 13:18 20
15.06.2022, 19:55 6
14.06.2022, 14:26 3
14.06.2022, 23:00
14.06.2022, 11:55 1
15.06.2022, 00:25
15.06.2022, 05:20 3