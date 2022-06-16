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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Пока трансферов в Реале не будет»
Испания
16 июня 2022, 10:00 |
269
0

Флорентино ПЕРЕС: «Пока трансферов в Реале не будет»

Мадридский клуб ограничится покупкой Тчуамени

16 июня 2022, 10:00 |
269
0
Флорентино ПЕРЕС: «Пока трансферов в Реале не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о работе клуба на трансферном рынке этим летом.

Напомним, 14 июня мадридский клуб представил новичка команды, французского хавбека Орельена Тчуамени.

«Пока трансферов больше не будет. Но потом – посмотрим. Лето очень долгое», – сказал Перес.

За Тчуамени «Реал» заплатил больше 80 млн евро.

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Флорентино Перес Реал Мадрид Орельен Тчуамени трансферы
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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