Флорентино ПЕРЕС: «Пока трансферов в Реале не будет»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о работе клуба на трансферном рынке этим летом.

Напомним, 14 июня мадридский клуб представил новичка команды, французского хавбека Орельена Тчуамени.

«Пока трансферов больше не будет. Но потом – посмотрим. Лето очень долгое», – сказал Перес.

За Тчуамени «Реал» заплатил больше 80 млн евро.