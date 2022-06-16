Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег АВДЫШ: «Благодарен Красаве за позицию. Ему это много стоило»
Другие новости
16 июня 2022, 08:40 | Обновлено 16 июня 2022, 08:48
385
0

Олег АВДЫШ: «Благодарен Красаве за позицию. Ему это много стоило»

Футбольный агент – о российском блогере

16 июня 2022, 08:40 | Обновлено 16 июня 2022, 08:48
385
0
Олег АВДЫШ: «Благодарен Красаве за позицию. Ему это много стоило»
ФК Полесье Житомир. Олег Авдыш (справа)

Футбольный агент Олег Авдыш признался, что он очень уважает экс-футболиста Евгения Савина за то, что тот снял выпуск на свой ютуб-канал «Красава» с украинскими футболистами, чтобы донести до россиян правду о войне.

“Можно по разному относиться к Савину, но это нужно было иметь яйца, чтобы выпустить такой выпуск. «Красаве» многого это стоило. Да, он сейчас уехал (из РФ – прим.). Человек бросил все, выехал с семьей. Я благодарен Красаве, я об этом отмечал у себя в инсте. Я благодарен за позицию. Я не очень разделяю позицию Зинченко, который отказался говорить, но это выбор Сани, он гордость украинского футбола. Но Савин сделал большое дело, когда записал видео с Ярмоленко, Дарио, Алиевым.

Воронин был. Вот даже примеры на фоне Вадима Шаблия. Воронин – уехал. Саня Панков – уехал и четко высказал свою позицию. Он проявил свою волю и поддержал свою страну. Он на своем фронте борется тоже с этой русской нечистью.

Если сравнивать Шаблия и Панкова, то в этой ситуации Саня ведет себя порядочней. Я не могу смириться, что обладая таким ресурсом, сделав себе имя, деньги, статус, влияния на украинском футболе, а Вадим молчит» - сказал Авдыш.

По теме:
Олег АВДЫШ: «Ризниченко нужно больше следить за своей командой»
Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»
Олег АВДЫШ: «Петраков должен остаться»
Олег Авдыш Евгений Савин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Эпоха футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Футбол | 15 июня 2022, 14:20 4
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций
Назван соперник Ворсклы. Результаты жеребьевки Q2 Лиги конференций

15 июня в швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки 2-го раунда отбора

От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
Футбол | 15 июня 2022, 14:05 1
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса
От топ-форварда за 42 млн к религиозному рэпу: история Джексона Мартинеса

Когда-то он забивал очень много мячей, но одна неприятность испортила ему остаток карьеры…

Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Футбол | 16.06.2022, 06:30
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2022, 00:45
Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча
Англия – Венгрия – 0:4. Большой британский шок. Видео голов и обзор матча
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Футбол | 15.06.2022, 12:49
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
14.06.2022, 23:59 3
Футбол
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
14.06.2022, 20:26 6
Футбол
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
14.06.2022, 23:36 25
Футбол
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
14.06.2022, 22:40
Война
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
14.06.2022, 18:43 2
Футбол
Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
14.06.2022, 17:34 4
Теннис
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
14.06.2022, 14:26 3
Теннис
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
15.06.2022, 00:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем