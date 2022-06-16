Олег АВДЫШ: «Благодарен Красаве за позицию. Ему это много стоило»

Футбольный агент Олег Авдыш признался, что он очень уважает экс-футболиста Евгения Савина за то, что тот снял выпуск на свой ютуб-канал «Красава» с украинскими футболистами, чтобы донести до россиян правду о войне.

“Можно по разному относиться к Савину, но это нужно было иметь яйца, чтобы выпустить такой выпуск. «Красаве» многого это стоило. Да, он сейчас уехал (из РФ – прим.). Человек бросил все, выехал с семьей. Я благодарен Красаве, я об этом отмечал у себя в инсте. Я благодарен за позицию. Я не очень разделяю позицию Зинченко, который отказался говорить, но это выбор Сани, он гордость украинского футбола. Но Савин сделал большое дело, когда записал видео с Ярмоленко, Дарио, Алиевым.

Воронин был. Вот даже примеры на фоне Вадима Шаблия. Воронин – уехал. Саня Панков – уехал и четко высказал свою позицию. Он проявил свою волю и поддержал свою страну. Он на своем фронте борется тоже с этой русской нечистью.

Если сравнивать Шаблия и Панкова, то в этой ситуации Саня ведет себя порядочней. Я не могу смириться, что обладая таким ресурсом, сделав себе имя, деньги, статус, влияния на украинском футболе, а Вадим молчит» - сказал Авдыш.