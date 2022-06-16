СТОЛЯРЧУК: «За первый тайм ребятам должно быть стыдно перед военными»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук был недоволен игрой национальной команды Украины в первом тайме поединка с Ирландией (1:1).

«За первый тайм, мне кажется, ребятам должно быть стыдно. Стыдно перед собой, перед ребятами, которые сейчас на юге и востоке защищают наши границы.

Если бы они с такой же самоотдачей защищали, то наверняка уже на западных границах нашей страны была вся эта дрянь», - сказал Столярчук.

Напомним, после первого тайма наша команда уступала в счете 0:1.