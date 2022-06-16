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  4. СТОЛЯРЧУК: «За первый тайм ребятам должно быть стыдно перед военными»
Лига наций
16 июня 2022, 08:19 | Обновлено 16 июня 2022, 08:28
728
2

СТОЛЯРЧУК: «За первый тайм ребятам должно быть стыдно перед военными»

Комментатор – об игре сборной Украины с Ирландией

16 июня 2022, 08:19 | Обновлено 16 июня 2022, 08:28
728
2
СТОЛЯРЧУК: «За первый тайм ребятам должно быть стыдно перед военными»
Getty Images/Global Images Ukraine

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Андрей Столярчук был недоволен игрой национальной команды Украины в первом тайме поединка с Ирландией (1:1).

«За первый тайм, мне кажется, ребятам должно быть стыдно. Стыдно перед собой, перед ребятами, которые сейчас на юге и востоке защищают наши границы.

Если бы они с такой же самоотдачей защищали, то наверняка уже на западных границах нашей страны была вся эта дрянь», - сказал Столярчук. 

Напомним, после первого тайма наша команда уступала в счете 0:1.

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Андрей Столярчук сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Украина - Ирландия
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Источник Футбол 1/2/3
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Столярчуку должно быть стыдно за его бестолковую болтовню у микрофона. Про "ноги, залитые молочной кислотой", про " хто ми, що ми, для чого", и постоянное накаркивание плохих моментов. Надо просто комментировать происходящее на поле, а свои мысли высказывать дома жене.
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ALKOSruLKA
Якщо по грі, - то згоден... АЛЕ, у нас же не збірна рівня Франції, Бельгії і т.д., які можуть вигравати по 15-20 ігор поспіль...  Для України завжди 2-га гра в спайці була жахом, а тут, по-суті, 3тя гра поспіль...  Так, могли налаштуватися, могло десь більше підфортитити.... однак нам на виїзді вже повезло проти Ірландіїї.... 4 очки - не так погано. Головне з Шотландцями е облажатись і вірмен не недооцінити! СЛАВА УКРАЇНІ !
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