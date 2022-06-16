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  4. Жерсон Родригеш дважды забил пенальти Фарерам с интервалом в неделю
Лига наций
Люксембург
14.06.2022, FT 2 : 2
Фарерские острова
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Лига наций
16 июня 2022, 03:57 | Обновлено 16 июня 2022, 04:08
57
0

Жерсон Родригеш дважды забил пенальти Фарерам с интервалом в неделю

Неделю назад люксембуржец тоже забил Фарерам с пенальти в матче 2-го тура

16 июня 2022, 03:57 | Обновлено 16 июня 2022, 04:08
57
0
Жерсон Родригеш дважды забил пенальти Фарерам с интервалом в неделю
УЕФА. Жерсон Родригеш

Форвард Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в игре Лиги наций.

В матче Люксембурга против Фарерских островов он реализовал пенальти на 12-й минуте. Игра завершилась вничью (2:2).

Жерсон является полузащитником киевского «Динамо», но выступает на правах аренды за турецкий «Эюпспор».

Интересно, что неделю назад Жерсон тоже забил Фарерам с пенальти в матче 2-го тура, причем тот гол оказался единственным в поединке.

Лига наций C1, 4-й тур, 14 июня

21:45. Люксембург – Фарерские острова – 2:2

Голы: Родригеш, 12 (пен), Баррейро, 49 – Бьярталид, 57, 59.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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